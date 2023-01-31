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Товарищеские матчи
Динамо Киев
31.01.2023 16:00 - : -
Аустрия Лустенау
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Украина. Премьер лига
31 января 2023, 00:28 |
31
0

Динамо Киев – Аустрия Лустенау. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

31 января 2023, 00:28 |
31
0
Динамо Киев – Аустрия Лустенау. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

Во вторник, 31-го января, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и австрийская «Аустрия» Лустенау. Матч пройдет в Анталье (Турция), на поле стадиона «Mardan Stadium», начало в 16:00.

Выступления киевского «Динамо» на зимних сборах в Турции по итоговым результатам поединков достаточно сильно напоминают неудачное начало текущего сезона в исполнении команды Мирчи Луческу. Однако на данный момент абсолютно не играет роли то, с какими счетами проигрывают «бело-синие» венскому «Рапиду» (0:4) или словенскому «Марибору» (0:2), тогда как все внимание направлено на сам процесс подготовки футболистов. Времени у столичного коллектива еще предостаточно, поэтому сейчас для него куда важнее просто начать забивать в ворота соперников. Восьмая команда австрийской Бундеслиги для этого как раз сгодится.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Аустрия» Лустенау, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник: торги Динамо с клубом АПЛ по Забарному – на финальной стадии
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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