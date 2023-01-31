Во вторник, 31-го января, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и австрийская «Аустрия» Лустенау. Матч пройдет в Анталье (Турция), на поле стадиона «Mardan Stadium», начало в 16:00.

Выступления киевского «Динамо» на зимних сборах в Турции по итоговым результатам поединков достаточно сильно напоминают неудачное начало текущего сезона в исполнении команды Мирчи Луческу. Однако на данный момент абсолютно не играет роли то, с какими счетами проигрывают «бело-синие» венскому «Рапиду» (0:4) или словенскому «Марибору» (0:2), тогда как все внимание направлено на сам процесс подготовки футболистов. Времени у столичного коллектива еще предостаточно, поэтому сейчас для него куда важнее просто начать забивать в ворота соперников. Восьмая команда австрийской Бундеслиги для этого как раз сгодится.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Аустрия» Лустенау, за которой можно следить в украинской версии сайта.