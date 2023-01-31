Динамо Киев

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31.01.2023, FT 2 : 2
Украина. Премьер лига31 января 2023, 19:13 |
1426
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Динамо – Аустрия – 2:2. Первые голы киевлян. Обзор матча
Команда отыгралась с 0:2
31 января 2023, 19:13 |
1426
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«Динамо» в контрольном матче на сборе в Турции сыграло 2:2 с командой «Аустрия» Лустенау. Для киевлян, которые отыгрались с 0:2, это первые голы в этом году.
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Комментарии 1
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Попов забив з положення поза грою... але в цілому моментів було багато, щоб забити ще.
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