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Товарищеские матчи
Динамо Киев
31.01.2023 16:00 - : -
Аустрия Лустенау
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Украина. Премьер лига
30 января 2023, 19:52 | Обновлено 30 января 2023, 20:03
497
3

Динамо Киев – Аустрия Лустенау. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Киевляне попробуют одержать первую победу в нынешнем межсезонье

30 января 2023, 19:52 | Обновлено 30 января 2023, 20:03
497
3
Динамо Киев – Аустрия Лустенау. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Динамо Киев

Во вторник, 31 января, киевское «Динамо» на предсезонном сборе в Турции проведет третий товарищеский поединок. Соперником команды Мирчи Луческу станет австрийский клуб «Аустрия» из Лустенау. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

Динамо Киев

Киевское «Динамо» в двух контрольных спаррингах 2023 года осталось без побед. Вначале подопечные Мирчи Луческу проиграли со счетом 0:4 венскому «Рапиду», а затем не смогли ничего противопоставить словенскому «Марибору» - 0:2.

В проведенных матчах «Динамо» обращает на себя внимание, в первую очередь, не сам факт поражений команды. И не то, что киевляне при этом пропустили в двух матчах сразу шесть голов. Бросается в глаза беззубость коллектива – ноль голов в двух поединках. Думается, в матче с «Аустрией» из Лустенау игроки «Динамо» постараются порадовать и себя, и своих поклонников голами. Это главное

Думается, не лишним будет вспомнить, что «Динамо» в турнирной таблице УПЛ зимует на 3-м месте, имея 30 очков после 15 матчей. Киевляне идут вровень с «Шахтером», у которого также 30 пунктов, но после 13 игр. Лидирует «Днепр-1» с 35-ю очками после 14 встреч.

Аустрия Лустенау

Венская «Аустрия» из Лустенау завершает подготовку к рестарту сезона в австрийской Бундеслиге, который для нее состоится 11 февраля. В этот день будущий соперник киевлян должен будет встретиться в гостях с «Зальцбургом» – единоличным лидером турнирной таблицы (39 очков после 16 матчей). У «Аустрии» из Лустенау 8-я позиция и 18 пунктов также после 16 встреч.

В рамках подготовки к возобновлению чемпионата Австрии дорнбирнцы провели уже четыре товарищеских матчах. В них они одержали одну победу, сумев 17 января одолеть швейцарский клуб «Брюль» со счетом 5:0. До этой победы «Аустрия» Лустенау уступила со счетом 1:3 немецкому коллективу «Иллертиссен», а после нее дважды проиграла – швейцарскому «Арау» (0:3) и сербской «Црвене Звезде» из Белграда (2:3).

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем матче его номинальные хозяева – динамовцы Киева – смогут показать свой класс и добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.95 по линии Parimatch.

31 января, вторник

Динамо Киев – Аустрия Лустенау
Турция. 16:00
ТВ-трансляция – YouTube-канал ФК Динамо Киев
Прогноз Sport.ua – 2:1
Parimatch
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прогнозы учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Динамо Киев Аустрия Лустенау
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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dd22ff33
Судя по тому, что этот клуб из луСТЕНАу, Динамо снова не удастся забить гол.))
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0
Gargantua
"венская Аустрия из Лустенау" звучит конечно красиво ))
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0
kadaad .
Проиграет Динамо 0:3
Ответить
0
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