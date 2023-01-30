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Динамо Киев
31.01.2023 16:00 - : -
Аустрия Лустенау
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Украина. Премьер лига
30 января 2023, 12:28 | Обновлено 30 января 2023, 12:44
477
0

Динамо – Аустрия Лустенау. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра состоится 31 января, начало в 16:00

30 января 2023, 12:28 | Обновлено 30 января 2023, 12:44
477
0
Динамо – Аустрия Лустенау. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

31 января «Динамо» проведет третий матч на сборе в Турции. Соперником киевлян будет австрийская команда «Аустрия» Лустенау.

Старт встречи в 16:00.

Команда Мирчи Луческу начала сбор с двух поражений.

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Динамо Киев Аустрия Лустенау контрольные матчи УПЛ смотреть онлайн товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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