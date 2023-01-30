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31.01.2023 16:00 - : -
Украина. Премьер лига30 января 2023, 12:28 | Обновлено 30 января 2023, 12:44
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Динамо – Аустрия Лустенау. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игра состоится 31 января, начало в 16:00
30 января 2023, 12:28 | Обновлено 30 января 2023, 12:44
477
0
31 января «Динамо» проведет третий матч на сборе в Турции. Соперником киевлян будет австрийская команда «Аустрия» Лустенау.
Старт встречи в 16:00.
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