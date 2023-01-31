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  4. Источник: Динамо сделало предложение Аль-Айну, чтобы вернуть Ярмоленко
Украина. Премьер лига
31 января 2023, 23:23 |
1104
0

Источник: Динамо сделало предложение Аль-Айну, чтобы вернуть Ярмоленко

В трансфере вингера заинтересован также турецкий «Истанбул Башакшехир»

31 января 2023, 23:23 |
1104
0
Источник: Динамо сделало предложение Аль-Айну, чтобы вернуть Ярмоленко
ФК Аль-Айн. Андрей Ярмоленко

Киевское «Динамо» хочет вернуть в команду украинского вингера Андрея Ярмоленко.

Киевляне уже сделали официальное предложение «Аль-Айну», информирует турецкий журналист Эртан Сузгун.

В трансфере вингера заинтересован также турецкий клуб «Истанбул Башакшехир».

Ярмоленко играет за Аль-Айн с лета 2022 года. Выступая за команду под руководством Сергея Реброва, Андрей в текущем сезоне забил 7 голов и сделал 4 ассиста, проведя 16 матчей на клубном уровне (14 поединков в чемпионате ОАЭ и 2 игры в кубке).

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Андрей Ярмоленко Аль-Айн Сергей Ребров трансферы УПЛ трансферы Динамо Киев Истанбул Башакшехир
Источник Twitter
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