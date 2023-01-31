Источник: Динамо сделало предложение Аль-Айну, чтобы вернуть Ярмоленко
В трансфере вингера заинтересован также турецкий «Истанбул Башакшехир»
Киевское «Динамо» хочет вернуть в команду украинского вингера Андрея Ярмоленко.
Киевляне уже сделали официальное предложение «Аль-Айну», информирует турецкий журналист Эртан Сузгун.
В трансфере вингера заинтересован также турецкий клуб «Истанбул Башакшехир».
Ярмоленко играет за Аль-Айн с лета 2022 года. Выступая за команду под руководством Сергея Реброва, Андрей в текущем сезоне забил 7 голов и сделал 4 ассиста, проведя 16 матчей на клубном уровне (14 поединков в чемпионате ОАЭ и 2 игры в кубке).
ÖZEL - Başakşehir, Al Ain forması giyen Andriy Yarmolenko’nun şartları hakkında bilgi aldı.— Ertan Süzgün (@ertansuzgun) January 31, 2023
Dinamo Kiev de Ukraynalı futbolcu için resmî teklif yaptı. pic.twitter.com/q128X8CKHM
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