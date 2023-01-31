Источник: Динамо сделало предложение Аль-Айну, чтобы вернуть Ярмоленко

Киевское «Динамо» хочет вернуть в команду украинского вингера Андрея Ярмоленко.

Киевляне уже сделали официальное предложение «Аль-Айну», информирует турецкий журналист Эртан Сузгун.

В трансфере вингера заинтересован также турецкий клуб «Истанбул Башакшехир».

Ярмоленко играет за Аль-Айн с лета 2022 года. Выступая за команду под руководством Сергея Реброва, Андрей в текущем сезоне забил 7 голов и сделал 4 ассиста, проведя 16 матчей на клубном уровне (14 поединков в чемпионате ОАЭ и 2 игры в кубке).