Гол в компенсированное время. Шахтер сыграл вничью с Лудогорцем
Команда Йовичевича пока не побеждала на сборах
«Шахтер» провел третий контрольный матч на сборе в Турции, а соперником был болгарский «Лудогорец». Команда Игора Йовичевича свела матч к ничьей 2:2.
В компенсированное время пенальти реализовал Бондаренко.
Ранее «Шахтер» проиграл «Аустрии» и сыграл вничью с «Копером».
В составе «Шахтера» отметим отсутствие Сергея Кривцова, который близок к переезду в МЛС. А вот Николай Матвиенко, который может оказаться в «Брайтоне», вышел на замену.
Контрольный матч
Шахтер - Лудогорец 2:2
Голы: Траоре, 72, Бондаренко, 90+6 (с пен)
Шахтер (стартовый состав): Пятов, Тейлор, Ракицкий, Козик, Гочолеишвили, Глущенко, Назарина, Очеретько, Борячук, Тотовицкий, Сикан
Шахтер (второй тайм): Пузанков, Тейлор, Козик, Фарина, Роспутько, Глущенко, Назарина, Сигеев, Ющенко, Тотовицкий, Погорелый
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Шахтер отыгрывается на 90+6 минуте. Заголовок: "Гол в компенсированное время"