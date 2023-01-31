Гол в компенсированное время. Шахтер сыграл вничью с Лудогорцем

«Шахтер» провел третий контрольный матч на сборе в Турции, а соперником был болгарский «Лудогорец». Команда Игора Йовичевича свела матч к ничьей 2:2.

В компенсированное время пенальти реализовал Бондаренко.

Ранее «Шахтер» проиграл «Аустрии» и сыграл вничью с «Копером».

В составе «Шахтера» отметим отсутствие Сергея Кривцова, который близок к переезду в МЛС. А вот Николай Матвиенко, который может оказаться в «Брайтоне», вышел на замену.

Контрольный матч

Шахтер - Лудогорец 2:2

Голы: Траоре, 72, Бондаренко, 90+6 (с пен)

Шахтер (стартовый состав): Пятов, Тейлор, Ракицкий, Козик, Гочолеишвили, Глущенко, Назарина, Очеретько, Борячук, Тотовицкий, Сикан

Шахтер (второй тайм): Пузанков, Тейлор, Козик, Фарина, Роспутько, Глущенко, Назарина, Сигеев, Ющенко, Тотовицкий, Погорелый