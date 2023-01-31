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31.01.2023, FT 2 : 2
Лудогорец
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Украина. Премьер лига
31 января 2023, 18:25 |
1689
23

Гол в компенсированное время. Шахтер сыграл вничью с Лудогорцем

Команда Йовичевича пока не побеждала на сборах

31 января 2023, 18:25 |
1689
23
Гол в компенсированное время. Шахтер сыграл вничью с Лудогорцем
ФК Шахтер

«Шахтер» провел третий контрольный матч на сборе в Турции, а соперником был болгарский «Лудогорец». Команда Игора Йовичевича свела матч к ничьей 2:2.

В компенсированное время пенальти реализовал Бондаренко.

Ранее «Шахтер» проиграл «Аустрии» и сыграл вничью с «Копером».

В составе «Шахтера» отметим отсутствие Сергея Кривцова, который близок к переезду в МЛС. А вот Николай Матвиенко, который может оказаться в «Брайтоне», вышел на замену.

Контрольный матч

Шахтер - Лудогорец 2:2
Голы: Траоре, 72, Бондаренко, 90+6 (с пен)

Шахтер (стартовый состав): Пятов, Тейлор, Ракицкий, Козик, Гочолеишвили, Глущенко, Назарина, Очеретько, Борячук, Тотовицкий, Сикан

Шахтер (второй тайм): Пузанков, Тейлор, Козик, Фарина, Роспутько, Глущенко, Назарина, Сигеев, Ющенко, Тотовицкий, Погорелый

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Источник Sport.ua
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Комментарии 23
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Хутин Пуйло
Зараз набіжуть фанати ригів/опзж/януковоща розповідати чому 2:2 Динамо це позор, а 2:2 шд - чудовий результат 
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+7
DK1961
За ТАКОЕ 2:2 мне было бы очень стыдно. Но у НИХ стыда и совести никогда не было
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+5
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DK1961
Ну с французами другой судья судить будет. Такого безобразия, как здесь не будет. Интересно, сколько ахметов отвалил этому судьишке за гол после наглого удара "горняка" в спину игрока лудогорца (первый гол) и за несуществующий пеналь (второй гол)? И как "в добрые былые времена" судьишка продлевал время до забитого пеналя. Кроты даже товарняки не могут честно проводить...
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+4
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Alex906
Когда то в 14 м году когда стоял майдан по рыговскому каналу показали ватника из Горловки  которого спрашивали как он относится к событиям на майдане .Он сказал что не понимает этих дураков что вышли против власти .Он говорил что работает на хозяина за чебурек плюс пиво и полностью доволен жизнью 
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+3
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donnerwetter
По-катарски! 90+6.)  Украли победу, а ведь очередь была лудогорская. 
До этого играли 2:2, 3:0, 2:2, ...
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+2
Maks_krot
Играть начали на 70 минуте когда вышли те которые к основе относятся ,а до этого ну такое не понятный экспериментальный состав ну то молодежь потом  почти с академии можно понять.главное чтобы травмы не были серьезные ,у назарины и очеретько .
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+1
Умник
А не тот ли это Ющенко...?
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+1
ramos2010
Как забил Траоре, если его нет в составе?
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+1
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Slava_Dyatlov
Логика Sport.ua:
Динамо отыгрывается на 60 минуте. Заголовок: "Динамо спасло игру"
Шахтер отыгрывается на 90+6 минуте. Заголовок: "Гол в компенсированное время"
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0
Хуакин Лоэра Гусман
Играть с хорошими командами надо как Лудогорец  ,а не с ноунеймам ,как играло сегодня ФК опзж суркисов 
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-5
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AK.228
Норм💪🇺🇦
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-7
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