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Украина. Премьер лига
01 февраля 2023, 15:44 | Обновлено 01 февраля 2023, 16:00
131
0

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Украинские команды будут всегда биться до конца»

Хавбек «Шахтера» – о ничьей с «Лудогорцем»

01 февраля 2023, 15:44 | Обновлено 01 февраля 2023, 16:00
131
0
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Украинские команды будут всегда биться до конца»
ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал ничью с болгарским «Лудогорцем» (2:2) в контрольном матче на турецком сборе.

– Очень хорошая игра, потому что встречались с сильным соперником – командой, которая всегда выступает в еврокубках. Было видно, что они готовы достаточно хорошо: в первом тайме агрессивно действовали, и где-то наши молодые ребята не справились с этим давлением. Но это тренировочные встречи, и нам нужно, чтобы молодежь росла и показывала хорошую игру. Так что, считаю, очень хороший матч получился.

– Что является ключевым в таких матчах и насколько важен результат?
– Важно в этих матчах то, над чем мы работаем каждый день, то, что говорит нам главный тренер и его помощники. Понемногу нарабатываем схемы. И, конечно, результат важен, ведь дает уверенность и показывает, что мы двигаемся в правильном направлении.

– Насколько сейчас команда близка к своей идеальной физической форме?
– Ну, сейчас мы отыграли по тайму – кто больше, кто меньше. Затем будет наоборот. Думаю, минут на 50–60 уже готовы, но следует добавлять в интенсивности и набирать форму к ключевым матчам.

– На матче присутствовали украинские дети. Ощущалась ли их поддержка?
– Очень чувствовалась! Дети – это всегда положительная энергия, эмоции. Мы играем для болельщиков, а тем более это дети из Украины, которые пострадали в войне, что продолжается в нашей стране. Поэтому мы хотели показать, что украинские команды, как и Украина, всегда будут биться до конца, потому что у нас есть характер. И они тоже бойцы, за что им спасибо.

– К тебе было больше внимания после матча. Что говорили дети?
– Наверное, это потому, что у меня трое детей, и все это чувствуют. Просто просили сфотографироваться, говорили, что хорошая игра. Они улыбались, и мне это приятно. Всегда готов приобщаться к таким событиям.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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