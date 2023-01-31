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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
31.01.2023 16:30 - : -
Лудогорец
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Украина. Премьер лига
31 января 2023, 01:09 | Обновлено 31 января 2023, 02:01
23
0

Шахтер – Лудогорец. Прогноз и анонс на товарищеский матч

«Горняки» постараются впервые в 2023 году победить

31 января 2023, 01:09 | Обновлено 31 января 2023, 02:01
23
0
Шахтер – Лудогорец. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 31 января, донецкий «Шахтер» на предсезонном сборе в Турции проведет третий по счету товарищеский поединок. Соперником команды Игора Йовичевича станет болгарский клуб «Лудогорец». Игра начнется в 16:30 по киевскому времени.

Шахтер

Донецкий «Шахтер» на втором предсезонном сборе в Турции проведет третий товарищеский матч 2023 года. В двух предыдущих поединках «горняки» остались без побед, поэтому в противостоянии с болгарским «Лудогорцем» постараются этот недостаток устранить.

В первом зимнем спарринге «Шахтер» выяснил отношения с венской «Аустрией» и потерпел поражение со счетом 1:2. Затем была встреча со словенским «Копером». Она принесла результативную ничью – 2:2. Заметим, что в обоих спаррингах дончане пропустили по два гола, а сами отличились по нарастающей: сначала один раз, затем – два.

Вспомним, что в турнирной таблице УПЛ «Шахтер» по итогам первой части сезона-2022/2023 занимает второе место, имея 30 очков после 13 матчей. В настоящий момент команда Йовичевича готовится, в первую очередь, к матчам плей-офф Лиги Европы с французским «Ренном». 16 февраля команды в Варшаве проведут первую игру 1/16 финала, а 23-го числа сыграют во второй раз уже во Франции.

Лудогорец

Болгарский клуб «Лудогорец» из Разграда в турнирной таблице национального чемпионата занимает второе место. В 18 матчах он набрал 43 очка. Это на один пункт меньше, нежели есть у софийского ЦСКА, который идет первым.

Лидерства в чемпионате Болгарии «Лудогорец» лишился в заключительном туре первой части сезона. Он на своем поел сыграл вничью 0:0 с «Левски», тогда как столичные «армейцы» одержали в гостях победу над «Черно Море» – 2:0.

Во время текущей зимней подготовки «Лудогорец» провел четыре спарринга, в которых добился двух побед при одной ничьей и одном поражении. Вначале он проиграл 1:2 немецкому «Ганноверу», а затем разошелся миром с польским «Заглембе» – 2:2. А далее состоялись две победы – 3:2 в игре с «Црвеной Звездой» из Белграда и 2:1 в матче с «Динамо» из Тбилиси.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем матче его номинальные хозяева – «горняки» Донецка – покажут свой класс и добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.95 по линии Parimatch.

31 января, вторник

Шахтер – Лудогорец
Турция. 16:30
ТВ-трансляция – YouTube-канал ФК «Шахтер» Донецк
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch
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Источник Sport.ua
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