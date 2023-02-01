Шахтер Донецк

31 января на турецком сборе «Шахтер» сыграл вничью с болгарским «Лудогорцем» в товарищеском матче (2:2).

После двух пропущенных голов горняки сумели отыграться благодаря голам Траоре и Бондаренко, причем спасительный гол с пенальти был забит на 90+6 минуте.

Товарищеский матч. 31 января, Белек (Турция)

Шахтер (Украина) – Лудогорец (Болгария) – 2:2

Голы: Траоре, 72, Бондаренко, 90+6 (пен) – Тьяго, 27, Нонато, 29.

Шахтер: Пятов (к) (Пузанков, 46), Тейлор (Михайличенко, 67), Козик (Матвиенко, 67), Ракицкий (Фарина, 46; Бондарь, 67), Гочолеишвили (Роспутько, 46), Очеретько (Сигеев, 27; Джурасек, 67), Назарина (Степаненко, 64), Тотовицкий (Бондаренко, 67), Борячук (Ющенко, 46; Крыськив, 67), Глущенко (Зубков, 67), Сикан (Погорелый, 46; Траоре, 67).

Видеообзор матча