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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
31.01.2023, FT 2 : 2
Лудогорец
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Украина. Премьер лига
01 февраля 2023, 00:35 | Обновлено 01 февраля 2023, 01:07
119
0

Шахтер – Лудогорец – 2:2. Эквалайзер на 90+6 минуте. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Турции

01 февраля 2023, 00:35 | Обновлено 01 февраля 2023, 01:07
119
0
Шахтер – Лудогорец – 2:2. Эквалайзер на 90+6 минуте. Видео голов и обзор
ФК Шахтер Донецк

31 января на турецком сборе «Шахтер» сыграл вничью с болгарским «Лудогорцем» в товарищеском матче (2:2).

После двух пропущенных голов горняки сумели отыграться благодаря голам Траоре и Бондаренко, причем спасительный гол с пенальти был забит на 90+6 минуте.

Товарищеский матч. 31 января, Белек (Турция)

Шахтер (Украина) – Лудогорец (Болгария) – 2:2

Голы: Траоре, 72, Бондаренко, 90+6 (пен) – Тьяго, 27, Нонато, 29.

Шахтер: Пятов (к) (Пузанков, 46), Тейлор (Михайличенко, 67), Козик (Матвиенко, 67), Ракицкий (Фарина, 46; Бондарь, 67), Гочолеишвили (Роспутько, 46), Очеретько (Сигеев, 27; Джурасек, 67), Назарина (Степаненко, 64), Тотовицкий (Бондаренко, 67), Борячук (Ющенко, 46; Крыськив, 67), Глущенко (Зубков, 67), Сикан (Погорелый, 46; Траоре, 67).

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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