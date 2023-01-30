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Украина. Премьер лига
30 января 2023, 19:19 | Обновлено 30 января 2023, 19:47
358
0

Шахтер – Лудогорец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

30 января 2023, 19:19 | Обновлено 30 января 2023, 19:47
358
0
Шахтер – Лудогорец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 31 января, донецкий «Шахтер» проведет контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Соперником «горняков» станет болгарский «Лудогорец».

Матч состоится в Белеке и начнется в 16:30 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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