Украина. Премьер лига30 января 2023, 19:19 | Обновлено 30 января 2023, 19:47
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Шахтер – Лудогорец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
30 января 2023, 19:19 | Обновлено 30 января 2023, 19:47
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Во вторник, 31 января, донецкий «Шахтер» проведет контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Соперником «горняков» станет болгарский «Лудогорец».
Матч состоится в Белеке и начнется в 16:30 по киевскому времени.
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