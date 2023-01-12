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12 января 2023, 07:00 | Обновлено 12 января 2023, 07:12
2077
0

Дебют Малиновского, фиаско Ман Сити, Ярмоленко – замена Мудрику?

Главные новости за 11 января на Sport.ua

12 января 2023, 07:00 | Обновлено 12 января 2023, 07:12
2077
0
Дебют Малиновского, фиаско Ман Сити, Ярмоленко – замена Мудрику?
ФК Марсель. Руслан Малиновский

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 11 января.

1А. Малиновский дебютировал за Марсель. И сразу получил желтую карточку
Украинский футболист вышел на замену на 67-й минуте в матче против «Труа»

1Б. Удачный дебют. Малиновский одержал первую победу с Марселем
Украинский хавбек вышел на замену во втором тайме матча против «Труа»

2. Понадобились пенальти. Реал вышел в финал Суперкубка Испании
В основное и дополнительное время мадридская и валенсийская команды обменялись забитыми мячами

3А. Ман Сити выбыл из Кубка лиги. Саутгемптон и Ноттингем вышли в полуфинал
Сенсационно завершился четвертьфинальный матч Кубка английской лиги

3Б. Милан вылетел из Кубка Италии, проиграв Торино в дополнительное время
Основное время прошло без голов, а в овертайме победу гостям принес Адопо

4. Ярмоленко – замена Мудрику в Шахтере? Неожиданная информация из ОАЭ
Мохаммед Хамад поделился инсайдом по игроку «Аль-Айна»

5. Рупольдинг. Йоханнес Бё выиграл индивидуалку, четыре украинца в очках
Лучшим стал Денис Насыко

6А. Прометей, уступая по ходу 13 очков, сумел выиграть матч Еврокубка в Литве
Украинский клуб в гостях победил «Литкабелис» с разницей в 8 очков

6Б. Будивельник в сложном матче вырвал победу в 1 очко у клуба из Словакии
Киевский клуб выиграл в Кубке Европы у команды «Левице» со счетом 77:76

7. Порту не потянет. Драконы не смогут подписать Цыганкова
Похоже, у лидера «Динамо» не так много вариантов

8А. Лучший камбек в его карьере. Крутых впервые сыграет в основе Grand Slam
Украинец в трех сетах обыграл Дениса Кудлу

8Б. Третий разгром подряд. Цуренко вышла в основую сетку Australian Open 2023
Украинка в двух сетах справилась с Леолией Жанжан

9. Днепр-1 – новый чемпион УПЛ? Что в этом хорошего, а что – плохого
Всего лишь четвертый клуб в истории близок к победе в чемпионате Украины

10. Не динамовское сердце. Почему Шовковский вернулся в Динамо
Блогер Sport.ua – о возвращении легендарного голкипера в столичный клуб

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Источник Sport.ua
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