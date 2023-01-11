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Украина. Премьер лига
11 января 2023, 17:29 | Обновлено 11 января 2023, 17:31
2131
3

Не динамовское сердце. Почему Шовковский вернулся в Динамо

Блогер Sport.ua – о возвращении легендарного голкипера в столичный клуб

11 января 2023, 17:29 | Обновлено 11 января 2023, 17:31
2131
3
Не динамовское сердце. Почему Шовковский вернулся в Динамо
ФК Динамо. Александр Шовковский

Легенда киевского «Динамо» Александр Шовковский вернулся в родной клуб. Шовковский стал ассистентом наставника команды Мирчи Луческу.

Необходимое усиление

Тренерский штаб «Динамо» нуждался в усилении. Еще в позапрошлом году с командой попрощался итальянский тренер Диего Лонго. В прошлом году завершил работу Огнен Вукоевич. Хорвата сватали в «Осиек», но он так и не возглавил этот клуб, однако в «Динамо» тоже больше не работал. Ходили также разговоры о конфликте Олега Гусева с Луческу, но помощник остался на своем посту.

Гусева и Эмила Караса маловато для работы в тренерском штабе. Этого очень мало для полноценной работы. Особенно, учитывая возраст Луческу, когда помощникам необходимо выполнять много работы. Нужно было искать усиление. В состоянии войны вряд ли можно было рассчитывать на приезд иностранца.

Шовковский после завершения карьеры не имел отношения к футболу. А в 2018 году стал помощником Андрея Шевченко в сборной Украины. Формально он заменил Рауля Рианчо. После прихода СаШо сборная достигла своего максимума при Шевченко - вышла в дивизион А Лиги Наций и прошла квалификацию на Евро, где дошла до четвертьфинала.

После ухода Шевченко из сборной Шовковский остался на своем посту и помогал Александру Петракову. Контракт тренера с УАФ завершился. СМИ сватают на этот пост Сергея Реброва, у которого есть свой штат испанских помощников. В такой ситуации Шовковский перестал быть нужен национальной команде. «Динамо» воспользовалось ситуацией и вернуло легенду.

Поможет молодежи и добавит дисциплины

Сразу исключаем, что Александр будет работать с вратарями. Для этого у «Динамо» есть Михаил Михайлов. В сборной Шевченко за этот вопрос отвечал испанец Педро Харо. Работа Шовковского – быть ассистентом главного тренера.

Не следует считать Шовковского последователем «динамовских сердец». Это самодостаточный человек и самодостаточный тренер. После завершения карьеры в «Динамо» он не пошел по протоптанной дороге к владельцам клуба просить работу, а искал себя сам. Пробовал себя в ювелирном бизнесе. Четыре года работал в системе сборных Украины.

Он получил огромный опыт от итальянских помощников Шевченко и способен перенести это в «Динамо». Его роль в штабе Петракова позволила совершить переход сборной от одного тренера к другому максимально легко осенью 2021 года. Из всех помощников Петракова именно Шовковский знал игроков сборной лучше всего.


ФК Динамо

Первая часть сезона показала очевидные проблемы «Динамо» с дисциплиной и мотивацией. В этой ситуации Шовковский может быть очень полезен. Не секрет, что он увлекается психологией. Это должно помочь найти подход к игрокам. Попову, Тымчику, Шепелеву, Забарному, Бурде такая работа точно будет не лишней. Этим игрокам нужно добавить уверенности в себе.

В 2016 году мне довелось побывать на товарищеском матче между «Динамо» и «Милсами» во время паузы на матчи сборных. Стадион Лобановского был почти пуст. Было слышно, о чем между собой говорят футболисты. И Шовковский не давал спуску защитникам. Несмотря на статус товарищеского матча, голосом руководил обороной. Такого авторитета в «Динамо» не хватает, который мог бы прикрикнуть на футболистов. Это точно принесет больше дисциплины и концентрации «Динамо» как во время матчей, так и тренировок.

У киевлян сейчас такая ситуация, что команда достигла определенных высот в виде чемпионства, выступлений в Лиге чемпионов, а затем произошла яма. Искать мотивацию дальше могут не все. Шовковский провел в Динамо около 20 лет. Он прекрасно знает, как искать мотивацию выступать за один клуб длительный срок.

У «Динамо» хватает молодежи. Присутствие такого легендарного футболиста – отличный опыт для молодых игроков. Шовковский сам был в такой шкуре и очень хорошо понимает, как перейти из юношеского футбола во взрослый.


Потенциальный преемник Луческу

Мирче Луческу летом исполнится 78 лет. Его контракт с «Динамо» действует до лета 2024 года. Долгосрочной перспективы у этого тренера нет. Следует прицениваться к возможным преемникам.

Все идет к тому, что Ребров станет тренером сборной Украины. Шевченко уже не работает больше года. Похоже, что у него есть амбиции работать на другой должности. С иностранцами сейчас не всё просто. Вряд ли хороший тренер сейчас согласится приехать в Украину. Надо искать специалистов на внутреннем рынке.

У Шовковского есть все шансы стать основным кандидатом. Он прекрасно знает «Динамо», потому что выступал за клуб много лет. Работал с рядом специалистов, начиная с Валерия Лобановского, завершая Ребровым. Понимает, как работает клуб и его традиции. Есть уже значительный опыт, полученный в штабе сборной. Сейчас он получит опыт работы с Луческу. За время работы румынского специалиста будет досконально знать команду изнутри. Разве может быть лучший кандидат?

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статьи эксклюзив Александр Шовковский Динамо Киев
Сергей Тищенко
Сергей Тищенко Sport.ua
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Комментарии 3
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zhyr
З золотого покоління Динамо кінця 90-х, мені найбільше хотілось побачити тренером саме Шовковського (не конкретно Динамо, а взагалі).  А от якщо взяти Динамо на сьогоднішній день, я за Вернидуба))
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Умник
Еще в 2020 году думал ше возглавит Динамо
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