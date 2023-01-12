Италия12 января 2023, 00:45 | Обновлено 12 января 2023, 01:43
128
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Милан вылетел из Кубка Италии, проиграв Торино в дополнительное время
Основное время прошло без голов, а в овертайме победу гостям принес Адопо
12 января 2023, 00:45 | Обновлено 12 января 2023, 01:43
128
0
11 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором «Милан» играл против «Торино» (0:1 д.в).
В основное время голов забито не было. А в овертайме победу гостям принес Мишель Ндари Адопо.
«Торино» в четвертьфинале Кубка сыграет против победителя пары «Фиорентина» – «Сампдория».
Кубок Италии
1/8 финала, 11 января
Милан – Торино – 0:1 (д.в.)
Гол: Адопо, 114.
Видеообзор матча
События матча
105’ +9
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Торино.
70’
Игрок команды Торино получает красную карточку.
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