Милан вылетел из Кубка Италии, проиграв Торино в дополнительное время

11 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором «Милан» играл против «Торино» (0:1 д.в).

В основное время голов забито не было. А в овертайме победу гостям принес Мишель Ндари Адопо.

«Торино» в четвертьфинале Кубка сыграет против победителя пары «Фиорентина» – «Сампдория».

Кубок Италии

1/8 финала, 11 января

Милан – Торино – 0:1 (д.в.)

Гол: Адопо, 114.

Видеообзор матча