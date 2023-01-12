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Кубок Италии
Милан
11.01.2023, FT 0 : 1
Торино
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
12 января 2023, 02:45 | Обновлено 12 января 2023, 03:12
46
0

Милан – Торино – 0:1 (д.в). Сенсация на Сан-Сиро. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Италии

12 января 2023, 02:45 | Обновлено 12 января 2023, 03:12
46
0
Милан – Торино – 0:1 (д.в). Сенсация на Сан-Сиро. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

11 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором «Милан» играл против «Торино» (0:1 д.в).

В основное время голов забито не было. А в овертайме победу гостям принес Мишель Ндари Адопо.

«Торино» в четвертьфинале Кубка сыграет против победителя пары «Фиорентина» – «Сампдория».

Кубок Италии

1/8 финала, 11 января

Милан – Торино – 0:1 (д.в.)

Гол: Адопо, 114.

Видеообзор матча

События матча

105’ +9
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Торино.
70’
Игрок команды Торино получает красную карточку.
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Милан Кубок Италии по футболу Торино видео голов и обзор Милан - Торино Мишель Ндари Адопо
Источник Sport.ua
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