Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стефано ПИОЛИ: «Милан должен был выжать максимум из ситуации»
Кубок Италии
Милан
11.01.2023, FT 0 : 1
Торино
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
12 января 2023, 10:17 | Обновлено 12 января 2023, 10:23
186
1

Стефано ПИОЛИ: «Милан должен был выжать максимум из ситуации»

Наставник «Милана» – о поражении команды от «Торино»

12 января 2023, 10:17 | Обновлено 12 января 2023, 10:23
186
1
Стефано ПИОЛИ: «Милан должен был выжать максимум из ситуации»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал матч 1/8 финала Кубка Италии с «Торино», в котором его подопечные проиграли со счетом 0:1, пропустив гол в компенсированное время. В результате «россонери» не смогли воспользоваться численным перевесом, который был у них, начиная с 70-й минуты, после удаления с поля защитника туринцев Коффи Джиджи.

«Мы играли агрессивно и целеустремленно против тяжелого соперника, но, чтобы реализовать несомненное преимущество, нам не хватало качества и остроты. Мы торопились, наносили поспешные удары и делали кроссы вместо того, чтобы попытаться вскрыть оборону. Мы крайне разочарованы, не буду отрицать: мы хотели пройти дальше.

В основное время мы позволили «Торо» создать лишь один момент. Я сделал замены, в атаке появилось разнообразие, но, повторюсь, нам не хватило остроты и хладнокровия. Мы должны были выжать максимум из ситуации, но вместо этого пропустили после контратаки», – заявил Пиоли.

По теме:
Милан – Торино – 0:1 (д.в). Сенсация на Сан-Сиро. Видео гола и обзор матча
Оглашен рейтинг самых дорогих зимних продаж в истории украинского футбола
Милан вылетел из Кубка Италии, проиграв Торино в дополнительное время
Стефано Пиоли Милан Кубок Италии по футболу Торино
Источник Football-Italia
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Тему спалили. УЕФА поздравил Милевского с 40-летием
Футбол | 12 января 2023, 11:33 0
ВИДЕО. Тему спалили. УЕФА поздравил Милевского с 40-летием
ВИДЕО. Тему спалили. УЕФА поздравил Милевского с 40-летием

Наконец-то мы узнали правду?

Порту не потянет. Драконы не смогут подписать Цыганкова
Футбол | 11 января 2023, 17:12 14
Порту не потянет. Драконы не смогут подписать Цыганкова
Порту не потянет. Драконы не смогут подписать Цыганкова

Похоже, у лидера «Динамо» не так много вариантов

«Принимаются решения». ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре
Война | 11.01.2023, 14:29
«Принимаются решения». ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре
«Принимаются решения». ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре
15-летняя обидчица Снигур пробилась в основу Australian Open
Теннис | 12.01.2023, 08:06
15-летняя обидчица Снигур пробилась в основу Australian Open
15-летняя обидчица Снигур пробилась в основу Australian Open
Дебют Малиновского, фиаско Ман Сити, Ярмоленко – замена Мудрику?
Футбол | 12.01.2023, 07:00
Дебют Малиновского, фиаско Ман Сити, Ярмоленко – замена Мудрику?
Дебют Малиновского, фиаско Ман Сити, Ярмоленко – замена Мудрику?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex196
Все откровенно херят кубки 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Истинное отношение к рф. Усик в очередной раз четко показал свою позицию
Истинное отношение к рф. Усик в очередной раз четко показал свою позицию
11.01.2023, 01:50 2
Бокс
ФОТО. Австралийское лето. Костюк в купальнике нежится в лучах солнца
ФОТО. Австралийское лето. Костюк в купальнике нежится в лучах солнца
10.01.2023, 14:04
Теннис
Днепр-1 – новый чемпион УПЛ? Что в этом хорошего, а что – плохого
Днепр-1 – новый чемпион УПЛ? Что в этом хорошего, а что – плохого
11.01.2023, 12:41 26
Футбол
Уникальный рекорд Роналду, который вряд ли побьет Месси
Уникальный рекорд Роналду, который вряд ли побьет Месси
11.01.2023, 19:32
Футбол
Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата
Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата
10.01.2023, 17:11 12
Футбол
ФОТО. Сексуальная хорватка продолжает покорять соцсети после ЧМ-2022
ФОТО. Сексуальная хорватка продолжает покорять соцсети после ЧМ-2022
10.01.2023, 10:30 15
Футбол
ВИДЕО. В москве большой пожар. Обрушилась крыша, тушит авиация
ВИДЕО. В москве большой пожар. Обрушилась крыша, тушит авиация
10.01.2023, 20:59 1
Война
Рупольдинг. Йоханнес Бё выиграл индивидуалку, четыре украинца в очках
Рупольдинг. Йоханнес Бё выиграл индивидуалку, четыре украинца в очках
11.01.2023, 16:56 4
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности