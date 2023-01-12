Стефано ПИОЛИ: «Милан должен был выжать максимум из ситуации»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал матч 1/8 финала Кубка Италии с «Торино», в котором его подопечные проиграли со счетом 0:1, пропустив гол в компенсированное время. В результате «россонери» не смогли воспользоваться численным перевесом, который был у них, начиная с 70-й минуты, после удаления с поля защитника туринцев Коффи Джиджи.

«Мы играли агрессивно и целеустремленно против тяжелого соперника, но, чтобы реализовать несомненное преимущество, нам не хватало качества и остроты. Мы торопились, наносили поспешные удары и делали кроссы вместо того, чтобы попытаться вскрыть оборону. Мы крайне разочарованы, не буду отрицать: мы хотели пройти дальше.

В основное время мы позволили «Торо» создать лишь один момент. Я сделал замены, в атаке появилось разнообразие, но, повторюсь, нам не хватило остроты и хладнокровия. Мы должны были выжать максимум из ситуации, но вместо этого пропустили после контратаки», – заявил Пиоли.