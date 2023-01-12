Лучший камбек в его карьере. Крутых впервые сыграет в основе Grand Slam

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 188) в финале отбора к Australian Open 2023 обыграл Дениса Кудлу (США, ATP 102) в трех сетах за 2 часа.

Australian Open 2023. Финал квалификации

Денис Кудла (США) – Алексей Крутых (Украина) – 6:3, 4:6, 4:6

Алексей проиграл первый сет и долго не мог сделать первый брейк. Однако в девятом гейме второго сета он все-таки сумел прервать подачу американца и начать диктовать свою игру.

Благодаря этой победе Крутых вышел в основную сетку AO 2023. Отметим, что украинец впервые принимал участие в отборе к турниру Grand Slam и впервые прошел в основу такого турнира.

В предыдущем раунде Алексей в двух сетах закрыл Магера.