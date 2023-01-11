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Australian Open
11 января 2023, 04:35 | Обновлено 11 января 2023, 04:37
234
0

Скоро основа. Крутых впервые в карьере вышел в финал отбора Grand Slam

Украинец в двух сетах обыграл Джанлуку Магера

11 января 2023, 04:35 | Обновлено 11 января 2023, 04:37
234
0
Скоро основа. Крутых впервые в карьере вышел в финал отбора Grand Slam
Instagram. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 188) во втором раунде квалификации к Australian Open 2023 обыграл Джанлуку Магера (Италия, ATP 225) в двух сетах за 1 час и 25 минут.

Australian Open 2023. Второй раунд квалификации

Алексей Крутых (Украина) – Джанлука Магер (Италия) – 6:2, 7:6 (7:3)

Отметим, что Алексей впервые в карьере сыграет в финале отбора к Grand Slam.

В третьем раунде квалификации АО 2023 Крутых сыграет с победителем матча Денис Кудла – Карлос Табернер.

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Алексей Крутых Джанлука Магер Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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