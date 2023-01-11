Australian Open11 января 2023, 04:35 | Обновлено 11 января 2023, 04:37
234
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Скоро основа. Крутых впервые в карьере вышел в финал отбора Grand Slam
Украинец в двух сетах обыграл Джанлуку Магера
11 января 2023, 04:35 | Обновлено 11 января 2023, 04:37
234
0
Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 188) во втором раунде квалификации к Australian Open 2023 обыграл Джанлуку Магера (Италия, ATP 225) в двух сетах за 1 час и 25 минут.
Australian Open 2023. Второй раунд квалификации
Алексей Крутых (Украина) – Джанлука Магер (Италия) – 6:2, 7:6 (7:3)
Отметим, что Алексей впервые в карьере сыграет в финале отбора к Grand Slam.
В третьем раунде квалификации АО 2023 Крутых сыграет с победителем матча Денис Кудла – Карлос Табернер.
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