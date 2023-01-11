Скоро основа. Крутых впервые в карьере вышел в финал отбора Grand Slam

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 188) во втором раунде квалификации к Australian Open 2023 обыграл Джанлуку Магера (Италия, ATP 225) в двух сетах за 1 час и 25 минут.

Australian Open 2023. Второй раунд квалификации

Алексей Крутых (Украина) – Джанлука Магер (Италия) – 6:2, 7:6 (7:3)

Отметим, что Алексей впервые в карьере сыграет в финале отбора к Grand Slam.

В третьем раунде квалификации АО 2023 Крутых сыграет с победителем матча Денис Кудла – Карлос Табернер.