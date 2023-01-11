Днепр-1 – новый чемпион УПЛ? Что в этом хорошего, а что – плохого

Война в Украине привела к существенным, а в какой-то степени даже тектоническим, сдвигам в нашем футбольном хозяйстве. В частности, 13-кратный чемпион страны «Шахтер» был вынужден почти полностью попрощаться со всеми своими легионерами, изменив вектор на трансферном рынке с бразильского на украинский. По этой же причине «горняки» лишились и прежнего тренерского штаба, а их принципиальные оппоненты из «Динамо», хотя и не испытали подобного кадрового удара, угодили в явную психологическую яму, которая вызвана неудобной и по началу непривычной логистикой, с чем уже главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу имел опыт сталкиваться в бытность наставником того же «Шахтера»…

Неожиданно для многих на роль лидера украинской Премьер-лиги вырвался «Днепр-1». Команда под руководством Александра Кучера наиболее стабильно провела первую половину сезона, и абсолютно по делу является лидером турнирной таблицы чемпионата по состоянию на текущий момент. Именно «Днепр-1» стал так называемым «зимним чемпионом» лиги, но что хорошего и что плохого в том, если «спортклубовцам» удастся финишировать первыми и по итогам всего сезона?

Плюс № 1. Чемпионское разнообразие

Чемпионату Украины по футболу уже очень давно не хватает чемпионского разнообразия. По сути, последние пару десятков розыгрышей турнира сводились к банальному междусобойчику «Динамо» и «Шахтера», в который еще до начала войны в 2014-м робко пытались вклиниться «Металлист» и «Днепр», но в итоге и харьковчане, и днепряне пали под натиском обстоятельств и решений их собственников, де-юре и де-факто прекратив существование. И пускай со временем «Металлист» переродился из нового проекта, но вернув прежнее историческое название, оказывать конкуренцию за чемпионство нынешние харьковчане не способны даже «Шахтеру» без бразильцев в основе…

Если «Днепр-1» все-таки дойдет до финиша в таком же темпе, как и осенью, и завоюет титул, то «спортклубовцы» окажутся лишь четвертым клубом в истории независимой Украины, который становился чемпионом. На фоне многочисленных титулов «Динамо» и «Шахтера» в последние годы уже как-то подзабылся дебютный триумф симферопольской «Таврии», которая стала первым чемпионом Украины по итогам сезона-1992.

Примечательно, что первый розыгрыш чемпионата по футболу времен независимой Украины был в определенной степени экспериментальным. Для перехода на популярную в большинстве европейских лиг систему розыгрыша «осень – весна» потребовалось провести турнир за полгода – с весны по лето. Для этого был организован соревновательный процесс в двух группах, победители которых и сошлись между собой в чемпионском матче, где «Таврия» обыграла «Динамо» (1:0).

Текущий сезон также можно называть в какой-то степени экспериментальным, хотя суть перемен заключается вовсе не в форме, а в самом естестве. Из-за войны матчи УПЛ ныне проводятся на ограниченном количестве стадионов, учитывают реалии воздушных тревог, а также массу иных обстоятельств, сталкиваться с которыми ни один украинский болельщик не желал и не пожелал бы, если бы не преступная агрессия страны-соседа. Поэтому вполне возможно, что и сейчас Украина получит нового чемпиона, как это было уже более тридцати лет назад, и подобное разнообразие пойдет только в плюс нашему футболу.

Минус № 1. Удар по историческому бренду

Пожалуй, главным минусом в том, что «Днепр-1» станет следующим чемпионом Украины по футболу является именно статус этого клуба. «Спортклубовцы» были основаны в марте 2017 года на фоне катастрофических проблем у главного исторического бренда города Днепр – ортодоксального ФК «Днепр». Владелец «днепрян» Игорь Коломойский, не пожелав рассчитываться с долгами перед экс-тренерами и футболистами команды, де-факто поставил существование клуба под вопрос, и это вылилось сперва в санкции от ФИФА, затем – в вылет из УПЛ с последующим переводом во Вторую лигу, а вскоре – и к потере профессионального статуса и фактического расформирования футбольной команды как таковой.

Создание «Днепра-1» в качестве заменителя ортодоксального «Днепра» вызвало бурю возмущений в фанатской среде Днепра, а также столкновения между болельщиками этих команд. Впрочем, со временем последние утихли, когда «Днепр» де-факто прекратил существование, а «Днепр-1», наоборот, пошел на повышение, преодолев Вторую и Первую лиги, и повысившись до элитного турнира – Премьер-лиги.

По состоянию на текущий момент многие украинские болельщики уже воспринимают «Днепр-1» как такого себе исторического правопреемника «Днепра», хотя юридически это абсолютно разные клубы и проекты. Нередко даже эксперты и главные тренеры команд-соперниц называют «Днепр-1» просто «Днепром», без упоминания заветной «единички», ставшей объектом насмешек и мемов со стороны недоброжелателей нового днепровского футбольного проекта.



СК Днепр-1

Собственно, исторически было бы куда символичнее и красивее, если бы новым чемпионом Украины стал именно ортодоксальный «Днепр», бренд которого выглядит гораздо привлекательнее не только на национальном, но и на континентальном уровне. Однако пока владельцы «Днепра-1» не спешат с активизацией попыток уладить вопросы с возможной сменой названия и выкупом ортодоксального бренда. Если представить, что таковые не увенчаются успехом до момента, когда «спортклубовцы» сами станут чемпионами (а шансов на это в текущем сезоне ноль целых и ноль десятых), то затем подобные действия будут напрочь лишены какого-то смысла, потому как новому проекту удастся достичь того, до чего так и не добрался старый, и тогда уже логичнее будет продолжать работать именно в системе координат «единички».

Плюс № 2. Конкуренция в лиге

Второй плюс в общем-то логично выплывает из первого. С повышением чемпионского разнообразия на историческом уровне украинская Премьер-лига получит и очередной шанс на повышение «внутривидовой» конкуренции. Отечественный чемпионат в лучшие свои годы, несмотря на вечное ворчание скептиков, по качеству футбола уверенно двигался в направлении топ-5 европейских лиг, и если бы не аннексия Крыма со стороны россии, а также начало войны на Донбассе, то уровень конкуренции в УПЛ мог бы дойти до своего апогея, что всерьез поставило бы под сомнение статус гегемонов для «Динамо» и «Шахтера».

Сейчас, конечно, о чем-то подобном мы вправе рассуждать лишь гипотетически, однако потенциальный чемпионский спурт «Днепра-1» может стать примером для ряда других амбициозных проектов, где есть финансы (например, «Александрии», «Зари», «Кривбасса», «Колоса»), что выигрывать конкуренцию у нынешних «Динамо» и «Шахтера» вполне возможно, а вместе с ней еще и можно рассчитывать на получение призовых от УЕФА за участие в Лиге чемпионов, или хотя бы Лиге Европы…

Минус № 2. Отсутствие большого опыта в еврокубках как шанс на провал в ЛЧ

Собственно, последняя оговорка неслучайна. По итогам сезона-2022/23 чемпион Украины уже не будет иметь прямую путевку в группу Лиги чемпионов. Из-за проблем с набором очков для коэффициента УЕФА «золотая команда» УПЛ будет вынуждена в евросезоне-2023/24 стартовать со второго раунда квалификации Лиги чемпионов. А это значит, что на пути к групповой стадии ей потребуется пройти сразу три ступени отбора – второй и третий раунды, а также плей-офф квалификации. Да, «Днепр-1» в случае выигрыша чемпионства пойдет по так называемому «Пути чемпионов» в квалификации, что подразумевает отсутствие соперников из топ-лиг, но даже там можно нарваться на весьма крепкого оппонента, у которого «за душой» будет как минимум гораздо больший опыт еврокубковых баталий, что и может сказаться…

В этом аспекте ни в коем случае нельзя недооценивать пресловутый «еврокубковый опыт», которого у «Днепра-1» в виду молодости этого проекта достаточно мало. Несмотря на то, что в руководстве «спортклубовцев» есть очень известные по украинским меркам менеджеры, как Андрей Русол и Евгений Красников, а командой в статусе главного тренера руководит завсегдатай Лиги чемпионов в бытность игроком «Шахтера» Александр Кучер, ни одного из этих специалистов нельзя называть искушенным именно в лигочемпионских битвах.

В конце концов, можно вспоминать ряд последних примеров – «Александрию», «Ворсклу», «Колос», - когда наши клубы выходили в еврокубки, но затем достаточно быстро вылетали оттуда, сетуя именно на недостаток опыта. Но там речь шла о Лиге Европы, а на уровне Лиги чемпионов все куда сложнее и многограннее, потому шансы «Днепра-1» представить Украину в основной сетке самого престижного клубного турнира континента в случае триумфа в УПЛ, все-таки вряд ли стоит переоценивать…

Плюс № 3. Инвестиции в новый проект

Правда, говорить о шансах в еврокубках будет куда более уместно только тогда, когда станет ясно, какие именно инвестиции собственники «Днепра-1» готовы делать в свой проект, если команда станет чемпионом УПЛ. И здесь логично предполагать, что с потенциальным выигрышем «золотых» медалей боссы «спортклубовцев» не должны останавливаться, а скорее наоборот, обязаны действовать по принципу «аппетит приходит во время еды».

Последнее обстоятельство позволяет надеяться на рост инвестиций в «Днепр-1» и развитие полновесного нового флагманского проекта на футбольных просторах Украины. Чтобы «спортклубовцы» не повторили роль чемпиона-однодневки, которым в истории оказалась «Таврия», им потребуется главное – отстоять титул сильнейшей команды страны. Нет сомнений, что «Динамо» и «Шахтер», получив болезненный удар по самолюбию, сделают максимум от себя возможного, чтобы утереть нос зарвавшейся «выскочке», а той, свою очередь, предстоит доказать, что расценивать «Днепр-1» в подобном статусе уже не стоит, а как минимум нужно воспринимать «спортклубовцев» на равных.



СК Днепр-1

Поговаривают, что Игорь Коломойский, которого слухи связывают с инвестициями в «Днепр-1», возобновил серьезный интерес к футболу, и якобы может увеличить ассигнования в случае успехов этого проекта. Сам днепровский бизнесмен предпочитает не комментировать подобную информацию, да и вообще за время войны свел к минимуму свои контакты с прессой, но осенью 2021 года Коломойский прямо давал понять, что поддерживает «Днепр-1» в статусе болельщика. А если так, то помочь дорогой сердцу команде финансово для бизнесмена будет гораздо проще, особенно, если результаты на это будут вдохновлять…

Минус № 3. Использование «модели «Мариуполя» в собственных интересах

Из-за начала полномасштабной фазы российско-украинской войны и временной оккупации ряда территорий нашего государства, отечественный футбол вынужденно попрощался с целым рядом профессиональных клубов. Одним из тех, кто взял неопределенную по временным рамкам «паузу» в существовании оказался «Мариуполь», которого связывали тесные отношения с «Шахтером» - уж как минимум на уровне кадровой комплектации, так точно.

Именно из-за коллаборации с «Мариуполем» ранее в прессе многократно доставалось «Шахтеру». Ряд видных деятелей нашего футбола, экспертов и журналистов прямо критиковали «горняков» и приазовцев за то, что их взаимоотношения напоминают цепочку «главный клуб – фарм-клуб», при которой последний вряд ли мог рассчитывать на высокие спортивные результаты…

Однако сейчас нечто подобное, похоже, происходит между «Днепром-1» и «Металлистом». Летом минувшего года харьковский клуб оставили Евгений Красников и Александр Кучер, подавшиеся на «усиление» в Днепр и перетянувшие за собой ряд знаковых футболистов (Эдуарда Сарапия, Руслана Бабенко, Владимира Танчика, Сергея Горбунова, Фареза Балули). Уже в начале работы зимнего трансферного окна появилась информация, что на сборы в Турцию со «спортклубовцами» отправляются еще шесть представителей «Металлиста», неплохо зарекомендовавших себя в первой половине сезона. Речь об Оресте Костике, Богдане Порохе, Вячеславе Танковском, Евгении Подлепенце, Егоре Клименчуке и Максиме Прядуне. Подобное кадровое «ограбление» исключительно негативно скажется на перспективах харьковской команды во второй части сезона, а также лишит «Металлист» всяческой «изюминки», присутствие которой после начала проблем у главного инвестора харьковчан Александра Ярославского, а затем и войны, и так вызывало вопросы и сомнения.

Пока коллаборация «Днепра-1» и «Металлиста» не вышла на уровень бывшего сотрудничества между «Шахтером» и «Мариуполем», но в целом все движется именно в этом направлении. И если ранее «горняков» упрекали в создании «модели «Мариуполя», а затем и использовании оной в собственных интересах с определенной долей циничности по отношению к другим участникам УПЛ, то почему же сейчас стоит упускать это из виду в аспекте сотрудничества между «Днепром-1» и «Металлистом»? Рассказы про «возможность спасти» харьковский клуб и о том, что тот от подобных действий никак не пострадает стоит сразу выносить за скобки и оставлять для оценок любителям лирики и душещипательных историй из «мыльных опер».