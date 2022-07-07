Евгений КРАСНИКОВ: «Есть план для Металлиста, если мы уходим в Днепр-1»

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал о том, что он вместе с тренером харьковчан Александром Кучером близок к переходу в «Днепр-1».

Но «Металлист» никто не бросает.

«Если мы с Кучером уйдем в «Днепр-1» и заплатим еще за каких-то игроков харьковчан, то это дополнительное финансирование для «Металлиста». Мы сохраним основной костяк харьковчан. А в «Днепре-1» будем работать основательно. Обсуждали этот вопрос с Ярославским. Пока я вижу, что все к этому идет (к переходу в «Днепр-1» - прим)».

«Металлист» от этого не пострадает, а «Днепр-1», я надеюсь, станет сильнее. А по «Металлисту» есть план. Уже знаем, кто должен стать директором, кто должен стать исполняющим обязанности главного тренера. Все идет по плану».

«Но хочу повторить. Если бы не война, то вообще бы ничего этого не было. Кроме того, тренер «Днепра-1» ушел в «Шахтер», поэтому последовало предложение Кучеру», - сказал Красников.