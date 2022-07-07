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  4. Евгений КРАСНИКОВ: «Есть план для Металлиста, если мы уходим в Днепр-1»
Украина. Премьер лига
07 июля 2022, 17:09 | Обновлено 07 июля 2022, 17:11
2319
2

Евгений КРАСНИКОВ: «Есть план для Металлиста, если мы уходим в Днепр-1»

Красников и Кучер, похоже, все решили

07 июля 2022, 17:09 | Обновлено 07 июля 2022, 17:11
2319
2
Евгений КРАСНИКОВ: «Есть план для Металлиста, если мы уходим в Днепр-1»
metalist.ua

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал о том, что он вместе с тренером харьковчан Александром Кучером близок к переходу в «Днепр-1».

Но «Металлист» никто не бросает.

«Если мы с Кучером уйдем в «Днепр-1» и заплатим еще за каких-то игроков харьковчан, то это дополнительное финансирование для «Металлиста». Мы сохраним основной костяк харьковчан. А в «Днепре-1» будем работать основательно. Обсуждали этот вопрос с Ярославским. Пока я вижу, что все к этому идет (к переходу в «Днепр-1» - прим)».

«Металлист» от этого не пострадает, а «Днепр-1», я надеюсь, станет сильнее. А по «Металлисту» есть план. Уже знаем, кто должен стать директором, кто должен стать исполняющим обязанности главного тренера. Все идет по плану».

«Но хочу повторить. Если бы не война, то вообще бы ничего этого не было. Кроме того, тренер «Днепра-1» ушел в «Шахтер», поэтому последовало предложение Кучеру», - сказал Красников.

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Металлист Харьков Днепр-1 Александр Кучер Евгений Красников
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Источник Денисов Time
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Dreifus
Металлист фармклуб Днепра. Кто бы мог подумать. Позорище.
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+1
Kivals_grozny
"Мы с Кучером пойдем в Днипро-1, а с собой заберём основных топовых игроков Металлиста",
а это - дополнительное финансирование Металлиста, который ну нисколько не пострадает от того, что команду по факту деребанят.
Я все правильно понял, господин Красников? Металлист от всего этого не пострадает, да?
Ну-ну 
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+1
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