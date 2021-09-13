Болею за Днепр-1. Коломойский ответил, вернется ли в украинский футбол

Экс-владелец «Днепра» Игорь Коломойский посетил матч 7-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Днепром-1» (2:0) и дал небольшое интервью:
– Соскучились по футболу, правда?
– Да нет, не сильно.
– Приехали же.
– А, в смысле, по нашему футболу? Ну, в Киеве просто с оказией.
– А за кого болели – за «Шахтер» или «Днепр-1»?
– Хороший вопрос. Это шутка?
– Нет.
– Как нет? За «Днепр-1», конечно.
– Как вам «Днепр-1» Йовичевича?
– Ничего, очень понравилось.
– Прогрессирует команда, видно?
– С потенциалом команда, как и «Шахтер».
– Сердце у вас, все-таки, футбольное. Не можете без футбола?
– А почему я должен быть без футбола? Чемпионат Европы был, перед этим чемпионат мира был. Футбольных соревнований хватает. Если бы не ковид, было бы еще больше.
– Вы как-нибудь принимаете участие в «Днепре-1»?
– Нет, не принимаю. Никак.
– Просто болеете за него?
– С оказией пригласили друзья, я пришел посмотреть.
– Сердце у вас екает, когда ходите на футбол?
– Два года не было ничего, ковид. Я и на баскетбол иногда хожу.
– Как вам «Шахтер» Де Дзерби?
– Я считаю, команда с большим потенциалом. Но надо еще время, ведь он только пришел. Посмотрим, впереди большое испытание – Лига чемпионов. А в следующем году и вовсе не будет прямого попадания [в группу ЛЧ], я слышал.
– Вы знаете, а не слышали.
– Сначала слышал, а теперь знаю. Сначала же слушаешь, а потом знаешь.
– Общаетесь ли с президентом «Шахтера»? Какие у вас отношения.
– Периодически, но редко из-за ковида.
– Можете его набрать и поговорить о футболе?
– Да нет, зачем говорить о футболе. Какой смысл? Мы и раньше не говорили особо о футболе. У нас есть о чем говорить и кроме футбола.
– Когда собирались президенты футбольных клубов, вы всегда отходили в сторону и общались.
– Я же не президент футбольного клуба. У нас разный статус – он президент футбольного клуба, а я не президент футбольного клуба.
– С Юрием Березой общаетесь?
– Давно не разговаривали. Наверное, года полтора-два.
– Как опытный президент могли бы поделиться. Он не просит у вас советов?
– В клубе есть спортивный директор, он опытнее меня.
– Как вам сборная Украины? Вона потеряла тренера, но назначен новый. Нравится ли этот футбол?
– Я не хочу давать никаких оценок, но на чемпионате Европы команда не вышла на пик своей физической формы. После 30-й минуты физически выглядели усталыми. А чья это вина? Есть тренер по физподготовке, надо выводить команду. Тактически и стратегически команда играет, рисунок есть, а сил не было.
– Уход Шевченко – большая потеря для сборной?
– Время покажет.
– Как вам приход Петракова?
– Пока трудно оценивать Петракова. Эта команда создана Шевченко. Что будет дальше – будем смотреть. Старт отбора на ЧМ был не очень хорошим, будем объективны. Поэтому надо приложить большие усилия и чтобы другие соперники неважно сыграли.
– Сборная поедет в Катар?
– Я хочу, чтобы поехала. Будем болеть за это. Но, тем не менее, турнирная ситуация так себе. Хорошо, что Франция выиграла у Финляндии. Надежда на Казахстан должна быть, чтобы они не только у нас отбирали 4 очка, а и у остальных соперников. Есть шансы.
– С президентом УАФ Андреем Павелко общаетесь?
– Иногда общаемся, но тоже крайне редко. С Павелко больше говорим на футбольные темы. Особо не о чем общаться. Ну, два раза в году. Последний раз полгода назад разговаривали. Ковид как-то смешал все карты.
– Поздравляете друг друга с днем рождения и Новым годом?
– Нет, мы в таком возрасте, что уже с днем рождения не поздравляем.
– Вас не хватает украинскому футболу. Когда были вы, Ярославский, Суркисы, Ахметов.
– Это вам не хватает такого футбола, а нам – каждому по-своему. Ярославский же продал в свое время клуб. Ну, вернулся. Надо было не продавать.
– Какая вероятность того, что Игорь Коломойский вернется в украинский футбол?
– Пока я не вижу. Пока нулевая. Кроме футбола есть другая жизнь. Хватает своих вопросов, мы не будем туда углубляться.
Источник — Великий футбол
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