Ярмоленко – замена Мудрику в Шахтере? Неожиданная информация из ОАЭ

Футбольный журналист Мохаммед Хамад из ОАЭ в своем Twitter заявил, что капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко может стать заменой Михаилу Мудрику в «Шахтере»:

«В случае успешного завершения сделки по Мудрику «Шахтер» включит Андрея Ярмоленко в число вариантов, которые могли бы компенсировать уход талантливого вингера из донецкой команды».

Как известно, лондонский «Арсенал» активно ведет переговоры с «Шахтером» по Михаилу Мудрику. Ярмоленко сейчас выступает в «Аль-Айне».

Отметим, ранее стало известно, что Михаил согласовал контракт с лондонским клубом.