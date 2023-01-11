Ярмоленко – замена Мудрику в Шахтере? Неожиданная информация из ОАЭ
Мохаммед Хамад поделился инсайдом по игроку «Аль-Айна»
Футбольный журналист Мохаммед Хамад из ОАЭ в своем Twitter заявил, что капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко может стать заменой Михаилу Мудрику в «Шахтере»:
«В случае успешного завершения сделки по Мудрику «Шахтер» включит Андрея Ярмоленко в число вариантов, которые могли бы компенсировать уход талантливого вингера из донецкой команды».
Как известно, лондонский «Арсенал» активно ведет переговоры с «Шахтером» по Михаилу Мудрику. Ярмоленко сейчас выступает в «Аль-Айне».
Отметим, ранее стало известно, что Михаил согласовал контракт с лондонским клубом.
في حال انتقال مودريك الى ارسنال،— محمد حمد (@TheCriticMoe) January 9, 2023
قد يذهب يارمولينكو الى شاختار
أنباء || أرسنال يرغب بالتعاقد مع الجناح الاوكراني ميخايلو مودريك من شاختار دونيتسك، في حال تمام الصفقة بنجاح، وضع شاختار دونيتسك اندري يارمولينكو ضمن الخيارات التي من الممكن ان تعوض رحيل ميخايلو مودريك عن الفريق. pic.twitter.com/g5Y2tNQr0B
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