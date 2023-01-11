Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмоленко – замена Мудрику в Шахтере? Неожиданная информация из ОАЭ
Украина. Премьер лига
11 января 2023, 13:35 | Обновлено 11 января 2023, 13:37
1659
6

Ярмоленко – замена Мудрику в Шахтере? Неожиданная информация из ОАЭ

Мохаммед Хамад поделился инсайдом по игроку «Аль-Айна»

11 января 2023, 13:35 | Обновлено 11 января 2023, 13:37
1659
6
Ярмоленко – замена Мудрику в Шахтере? Неожиданная информация из ОАЭ
Instagram. Андрей Ярмоленко

Футбольный журналист Мохаммед Хамад из ОАЭ в своем Twitter заявил, что капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко может стать заменой Михаилу Мудрику в «Шахтере»:

«В случае успешного завершения сделки по Мудрику «Шахтер» включит Андрея Ярмоленко в число вариантов, которые могли бы компенсировать уход талантливого вингера из донецкой команды».

Как известно, лондонский «Арсенал» активно ведет переговоры с «Шахтером» по Михаилу Мудрику. Ярмоленко сейчас выступает в «Аль-Айне».

Отметим, ранее стало известно, что Михаил согласовал контракт с лондонским клубом.

По теме:
Мудрика в Челси не будет. Синие официально подписали Фелиша
ФОТО. С Мудриком и Шведом. Первая тренировка Шахтера в 2023 году
Милан решил выкупить у Реала испанского хавбека
Михаил Мудрик Шахтер Донецк Аль-Айн Арсенал Лондон Андрей Ярмоленко трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Источник Twitter
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ман Юнайтед – Чарльтон – 3:0. Рэшфорд покоряет Олд Траффорд. Видео голов
Футбол | 11 января 2023, 03:44 1
Ман Юнайтед – Чарльтон – 3:0. Рэшфорд покоряет Олд Траффорд. Видео голов
Ман Юнайтед – Чарльтон – 3:0. Рэшфорд покоряет Олд Траффорд. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка английской лиги

Месси и ПСЖ близки к договоренности. Известны условия нового контракта
Футбол | 11 января 2023, 08:38 0
Месси и ПСЖ близки к договоренности. Известны условия нового контракта
Месси и ПСЖ близки к договоренности. Известны условия нового контракта

Аргентинец продолжит карьеру в столице Франции

Шахтер все-таки может получить за Мудрика около 100 млн евро
Футбол | 10.01.2023, 16:22
Шахтер все-таки может получить за Мудрика около 100 млн евро
Шахтер все-таки может получить за Мудрика около 100 млн евро
Источник: Цыганков покинет Динамо уже до конца января
Футбол | 10.01.2023, 21:21
Источник: Цыганков покинет Динамо уже до конца января
Источник: Цыганков покинет Динамо уже до конца января
Суркис расссказал о возвращении Шовковского в Динамо: «Пускай работает»
Футбол | 10.01.2023, 20:11
Суркис расссказал о возвращении Шовковского в Динамо: «Пускай работает»
Суркис расссказал о возвращении Шовковского в Динамо: «Пускай работает»
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Trollface
Цікаво, хто це вигадав? Ярмоленко і Шахтар. Фани Динамо будуть в захваті.
Ответить
+3
bassofon
Ну, так себе замена. Тем более они на разных флангах любят играть. 
Ответить
+1
olex.mykhailov
Питання одне: Що курить Мухаммед?
Ответить
0
Alex Danchenko
Маячня.
Ответить
0
Canadian_stallion
Ярослав хоть знает, что надо будет бегать?
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры
Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры
09.01.2023, 17:33 21
Футбол
Усик избавился от обязательства. В IBF приняли решение
Усик избавился от обязательства. В IBF приняли решение
10.01.2023, 05:29
Бокс
Давно не встречались. Месси и Роналду вскоре сыграют друг против друга
Давно не встречались. Месси и Роналду вскоре сыграют друг против друга
09.01.2023, 12:15
Футбол
Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата
Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата
10.01.2023, 17:11 12
Футбол
Помощь для Соледара. Генштаб отправил подмогу в самую горячую точку
Помощь для Соледара. Генштаб отправил подмогу в самую горячую точку
09.01.2023, 10:50 2
Война
Рейтинг WTA. Костюк поднялась на 12 строчек, Володько – на 63
Рейтинг WTA. Костюк поднялась на 12 строчек, Володько – на 63
09.01.2023, 08:34 2
Теннис
Вышел Зина – пошли голы! Арсенал разгромил Оксфорд и попал на Ман Сити
Вышел Зина – пошли голы! Арсенал разгромил Оксфорд и попал на Ман Сити
09.01.2023, 23:59 2
Футбол
Чего ожидать от украинских боксеров в 2023 году
Чего ожидать от украинских боксеров в 2023 году
10.01.2023, 15:20 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности