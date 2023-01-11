Порту не потянет. Драконы не смогут подписать Цыганкова

По информации португальского издания O Jogo, гранд чемпионата «Порту» не собирается бороться за хавбека «Динамо» Виктора Цыганкова из-за финансовых вопросов.

Сообщается, что украинский хавбек рассчитывает получать в Европе около трех миллионов евро в год, а Драконы не готовы на такие расходы, учитывая еще деньги, которые нужно потратить на трансфер.

Ранее сообщалось, что Цыганков и «Динамо» не сумели договориться о продлении контракта, который завершается летом этого года, поэтому клуб готов продать игрока до конца января.

Среди вариантов уже называли ПСВ, «Андерлехт», «Порту» и другие команды.