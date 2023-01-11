Порту не потянет. Драконы не смогут подписать Цыганкова
Похоже, у лидера «Динамо» не так много вариантов
По информации португальского издания O Jogo, гранд чемпионата «Порту» не собирается бороться за хавбека «Динамо» Виктора Цыганкова из-за финансовых вопросов.
Сообщается, что украинский хавбек рассчитывает получать в Европе около трех миллионов евро в год, а Драконы не готовы на такие расходы, учитывая еще деньги, которые нужно потратить на трансфер.
Ранее сообщалось, что Цыганков и «Динамо» не сумели договориться о продлении контракта, который завершается летом этого года, поэтому клуб готов продать игрока до конца января.
Среди вариантов уже называли ПСВ, «Андерлехт», «Порту» и другие команды.
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Цыганков не подходит не под одну из категорий. Если и перешел бы в Порто, то ему просто было бы нереально сложно в такой тусовке футболистов. Ему нужен какой-то середнячок с топ лиги. Чтобы были шансы выходить в основе и играть, и требований было чуть меньше, чем в топ командах.
значит собирается ждать окончания контракта