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  4. Порту не потянет. Драконы не смогут подписать Цыганкова
Украина. Премьер лига
11 января 2023, 17:12 |
1926
9

Порту не потянет. Драконы не смогут подписать Цыганкова

Похоже, у лидера «Динамо» не так много вариантов

11 января 2023, 17:12 |
1926
9
Порту не потянет. Драконы не смогут подписать Цыганкова
ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

По информации португальского издания O Jogo, гранд чемпионата «Порту» не собирается бороться за хавбека «Динамо» Виктора Цыганкова из-за финансовых вопросов.

Сообщается, что украинский хавбек рассчитывает получать в Европе около трех миллионов евро в год, а Драконы не готовы на такие расходы, учитывая еще деньги, которые нужно потратить на трансфер.

Ранее сообщалось, что Цыганков и «Динамо» не сумели договориться о продлении контракта, который завершается летом этого года, поэтому клуб готов продать игрока до конца января.

Среди вариантов уже называли ПСВ, «Андерлехт», «Порту» и другие команды.

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Виктор Цыганков Динамо Киев Порту
Источник O Jogo
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Комментарии 9
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Trollface
3 млн это перебор. 
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+4
Remark
Тут дело не в финансовых запросах футболиста, а в том, что именно как команда Порто Цыганкову не подойдёт. Не потому что Порто не его уровень. Порто ого-го уровень для любого игрока с Украины. А в том, что в этом клубе совсем иная философия к подходу приобретения футболистов. В основном, все португальские клубы - это что-то типа довоенного Шахтера. То есть приобретают что-то молодое, неизвестное, латино-американское и т.д. Но могут взять и игрока блеснувшего и в Европе, либо выкинутую звезду уже с именем с какого-то гранда. 
Цыганков не подходит не под одну из категорий. Если и перешел бы в Порто, то ему просто было бы нереально сложно в такой тусовке футболистов. Ему нужен какой-то середнячок с топ лиги. Чтобы были шансы выходить в основе и играть, и требований было чуть меньше, чем в топ командах.
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+1
Dfs2262ar
Самі новину вигадали, самі й спрастували)))
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+1
Gargantua
такую зп ему только как свободному агенту могут дать
значит собирается ждать окончания контракта
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0
Ostrov Khortitsa
Летом будет в ШД)
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Mac_Gyver
Не надо нашим в Португалию. Там своих талантов хватает.
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0
jugulator
Такую зарплату разве что Шахтер мог бы предложить. Но это вряд ли в нынешние времена.
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0
Фанькин кот
Это Цыганков в Порту не потянет.
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-2
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