Шовковский вернулся в ДК, Порту нужен Цыганков, зарплата Мудрика в Лондоне
Главные новости за 10 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 10 января.
1. ОФИЦИАЛЬНО. Шовковский вернулся в Динамо, будет помогать Луческу
Легенда клуба будет работать в тренерском штабе
2А. Источник: португальский гранд заинтересован в услугах Цыганкова
По информации Бруно Андраде, хавбек Динамо может перейти в «Порту»
2Б. Источник: Цыганков покинет Динамо уже до конца января
По данным Игоря Бурбаса, футболист хочет уйти уже в зимнее межсезонье
3А. Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата
Украинский вингер в шаге от перехода в «Арсенал»
3Б. Шахтер все-таки может получить за Мудрика около 100 млн евро
Вопрос упирается в структуру платежей
3В. Шахтер снизил свои требования по Мудрику
Вингер стал ближе к переходу в «Арсенал»
3Г. Источник: Мудрик полетел с Шахтером на зимний сбор в Турцию
Вероятность перехода Михаила в клуб АПЛ уменьшается
4А. Драма от Снигур. Украинка в напряженной игре обыграла соперницу в отборе АО
Украинка в трех сетах обыграла Фернанду Контрерас Гомес
4Б. Разгромила без шансов. Завацкая уверенно стартовала в квалификации Aus Open
Украинка уверенно обыграла Еву Веддер
5. 5 шайб на арене Виннипега. Сборная Украины выиграла матч в Канаде
Команда Шахрайчука обыграла Университет Манитобы
6. Женский Прометей потерпел второе поражение в группе В Лиги чемпионов
Украинские волейболистки проиграли на условно своей площадке румынскому клубу «Алба» (Блаж)
7. Дубль Рэшфорда. МЮ и Ньюкасл вышли в полуфинал Кубка английской лиги
Еще два четвертьфинальных матча будут сыграны 11 января
8. Как Буффон ни старался. Интер в Кубке Италии обыграл Парму в овертайме
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