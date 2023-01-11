Шовковский вернулся в ДК, Порту нужен Цыганков, зарплата Мудрика в Лондоне

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 10 января.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Шовковский вернулся в Динамо, будет помогать Луческу

Легенда клуба будет работать в тренерском штабе

2А. Источник: португальский гранд заинтересован в услугах Цыганкова

По информации Бруно Андраде, хавбек Динамо может перейти в «Порту»

2Б. Источник: Цыганков покинет Динамо уже до конца января

По данным Игоря Бурбаса, футболист хочет уйти уже в зимнее межсезонье

3А. Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата

Украинский вингер в шаге от перехода в «Арсенал»

3Б. Шахтер все-таки может получить за Мудрика около 100 млн евро

Вопрос упирается в структуру платежей

3В. Шахтер снизил свои требования по Мудрику

Вингер стал ближе к переходу в «Арсенал»

3Г. Источник: Мудрик полетел с Шахтером на зимний сбор в Турцию

Вероятность перехода Михаила в клуб АПЛ уменьшается

4А. Драма от Снигур. Украинка в напряженной игре обыграла соперницу в отборе АО

Украинка в трех сетах обыграла Фернанду Контрерас Гомес

4Б. Разгромила без шансов. Завацкая уверенно стартовала в квалификации Aus Open

Украинка уверенно обыграла Еву Веддер

5. 5 шайб на арене Виннипега. Сборная Украины выиграла матч в Канаде

Команда Шахрайчука обыграла Университет Манитобы

6. Женский Прометей потерпел второе поражение в группе В Лиги чемпионов

Украинские волейболистки проиграли на условно своей площадке румынскому клубу «Алба» (Блаж)

7. Дубль Рэшфорда. МЮ и Ньюкасл вышли в полуфинал Кубка английской лиги

Еще два четвертьфинальных матча будут сыграны 11 января

8. Как Буффон ни старался. Интер в Кубке Италии обыграл Парму в овертайме

Нерадзурри пробились в четвертьфинал национального кубка

9. Рупольдинг. Прима возвращается в состав Украины, у женщин едет дебютантка

Стал известен состав сборной Украины

10. Чего ожидать от украинских боксеров в 2023 году

Для нескольких спортсменов год станет определяющим