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  4. Драма от Снигур. Украинка в напряженной игре обыграла соперницу в отборе АО
Australian Open
10 января 2023, 07:15 |
907
2

Драма от Снигур. Украинка в напряженной игре обыграла соперницу в отборе АО

Украинка в трех сетах обыграла Фернанду Контрерас Гомес

10 января 2023, 07:15 |
907
2
Драма от Снигур. Украинка в напряженной игре обыграла соперницу в отборе АО
Twitter. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 148) успешно стартовала в квалификации к Australian Open 2023.

В первом раунде отбора украинка обыграла мексиканскую теннисистку Фернанду Контрерас Гомес (WTA 172) в трех сетах за 2 часа и 31 минуту.

Australian Open 2023. Первый раунд квалификации

Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) – Дарья Сниур (Украина) – 3:6, 7:6 (8:6), 4:6

Во втором сете Снигур подавала на матчи при счете 6:5, но проиграла гейм. На тай-брейке во второй партии у украинки был матчбол, но она не смогла его реализовать. Однако в третьей партии Дарья смогла закрыть соперницу, хотя по ходу партии уступала со счетом 2:4.

Отметим, что в прошлом году на US Open 2022 Дарья прошла сито квалификации и даже выиграла первый раунд в основной сетке – сенсационно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халепу. В 1/32 финала Снегирь уступила Ребекке Марино.

Во втором раунде отбора в AO 2023 Снигур встретится с 15-летней чешской теннисисткой Брендой Фрухвиртовой.

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Дарья Снигур Фернанда Контрерас Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Александр Ад
молодець!Після матчу на корті була зворушлива зустрич з вболівльниками.там старий дід в рубахі ,кольорів України і трезубом розмовляв і робив з Дашею,котра всю гру грала з українською стрічкою на грудях, селфі.
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+2
Sashamar
Сьогодні молодець. Але... Радий був би помилитися, але, як на мене, проти Фругвіртовой без шансів. Молитися треба за Катарину. В неї складна сітка, після Андрєєвой скоріше за все перша сіяна Паркс, але вона може. Аби тільки фізика не підвела.
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0
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