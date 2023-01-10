Драма от Снигур. Украинка в напряженной игре обыграла соперницу в отборе АО

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 148) успешно стартовала в квалификации к Australian Open 2023.

В первом раунде отбора украинка обыграла мексиканскую теннисистку Фернанду Контрерас Гомес (WTA 172) в трех сетах за 2 часа и 31 минуту.

Australian Open 2023. Первый раунд квалификации

Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) – Дарья Сниур (Украина) – 3:6, 7:6 (8:6), 4:6

Во втором сете Снигур подавала на матчи при счете 6:5, но проиграла гейм. На тай-брейке во второй партии у украинки был матчбол, но она не смогла его реализовать. Однако в третьей партии Дарья смогла закрыть соперницу, хотя по ходу партии уступала со счетом 2:4.

Отметим, что в прошлом году на US Open 2022 Дарья прошла сито квалификации и даже выиграла первый раунд в основной сетке – сенсационно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халепу. В 1/32 финала Снегирь уступила Ребекке Марино.

Во втором раунде отбора в AO 2023 Снигур встретится с 15-летней чешской теннисисткой Брендой Фрухвиртовой.