Успех развить не удалось. Снигур уступила Марино во втором круге US Open
Украинка проиграла канадке в двух сетах
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№124 WTA) завершила выступления в основе Открытого чемпионата США.
Во втором круге украинка, которая преодолела сито квалификации, проиграла Ребекке Марино из Канады (№106 WTA).
US Open. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Ребекка Марино (Канада) – 3:6, 6:7(5)
После победы над Халеп многие ожидали от Даши очень успешного выступления и в последующих матчах, но на деле все оказалось не так радужно. Марино по своему стилю максимально неудобная соперница для Снигур, хотя и абсолютно топорная теннисистка. Но она может хорошо подавать, выигрывать много легких очков и активно давить на самое слабое место украинки – ее подачу.
Все это канадка делала вполне успешно, а Снигур не смогла отыграть не там уровне, который показывала ранее на турнире. Даша порой красиво разыгрывала комбинации, давала хорошие углы и мастерски меняли направление атак, но ошибок тоже было в достатке. Учитывая тот факт, что за счет подачи украинка не могла выигрывать солидное количество легких очков в несколько ударов, Даша постоянно находилась в роли отстающей.
В конце второго сета украинка заиграла более уверенно, а канадка начала ошибаться. Это позволило перевести второй сет на тай-брейк, но там лучшей была Ребекка.
Тем не менее, для Даши этот турнир прошел невероятно, она существенно обновит личное достижение в мировом рейтинге и в ближайшее время можеть побороться за попадание в первую сотню.
Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет равный.
В следующем круге Марино сразится против Чжан Шуай (№36 WTA).
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Висновок: далі працювати й працювати. Вже вдалося підтягнути першу подачу: 140 км/год - це вже не 120. З другою все ще біда. І стабільність - одвічна жіноча проблема. Даша є доволі стійкою морально, тож цілком здатна тут вдосконалюватися. Її розвиток під керівництвом Лариси Нейланд проходить повільно, але вже заслужена перемога над Халеп у доробку є. Далі буде. Тільки б без травм.
А від нас, уболівальників, варто подякувати Даші за поточний ЮСО і сподіватися, що більші перемоги попереду.