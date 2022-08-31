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  4. Успех развить не удалось. Снигур уступила Марино во втором круге US Open
US Open
31 августа 2022, 22:35 | Обновлено 31 августа 2022, 23:09
2380
15

Успех развить не удалось. Снигур уступила Марино во втором круге US Open

Украинка проиграла канадке в двух сетах

31 августа 2022, 22:35 | Обновлено 31 августа 2022, 23:09
2380
15
Успех развить не удалось. Снигур уступила Марино во втором круге US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№124 WTA) завершила выступления в основе Открытого чемпионата США.

Во втором круге украинка, которая преодолела сито квалификации, проиграла Ребекке Марино из Канады (№106 WTA). 

US Open. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Ребекка Марино (Канада) – 3:6, 6:7(5)

После победы над Халеп многие ожидали от Даши очень успешного выступления и в последующих матчах, но на деле все оказалось не так радужно. Марино по своему стилю максимально неудобная соперница для Снигур, хотя и абсолютно топорная теннисистка. Но она может хорошо подавать, выигрывать много легких очков и активно давить на самое слабое место украинки – ее подачу.

Все это канадка делала вполне успешно, а Снигур не смогла отыграть не там уровне, который показывала ранее на турнире. Даша порой красиво разыгрывала комбинации, давала хорошие углы и мастерски меняли направление атак, но ошибок тоже было в достатке. Учитывая тот факт, что за счет подачи украинка не могла выигрывать солидное количество легких очков в несколько ударов, Даша постоянно находилась в роли отстающей.

В конце второго сета украинка заиграла более уверенно, а канадка начала ошибаться. Это позволило перевести второй сет на тай-брейк, но там лучшей была Ребекка.

Тем не менее, для Даши этот турнир прошел невероятно, она существенно обновит личное достижение в мировом рейтинге и в ближайшее время можеть побороться за попадание в первую сотню.

Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет равный.

В следующем круге Марино сразится против Чжан Шуай (№36 WTA).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 15
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Stanislav Matusevych
Ось ми і побачили, з якими суперницями Даші буде найскладніше в Турі. Зі швидкістю гарматниць, особливо на першій подачі, поки незрозуміло, що робити. А Маріно ж не найстрашніша з них. Це питання досвіду, гадаю. Сьогодні, крім проблем з першою подачею суперниці, Даші не вистачило концентрації на грі. Очі так не палали, як з Халеп, в результаті сталася купа простих помилок. Хоч і красивих віннерсів вистачало. Але помилок було більше.
Висновок: далі працювати й працювати. Вже вдалося підтягнути першу подачу: 140 км/год - це вже не 120. З другою все ще біда. І стабільність - одвічна жіноча проблема. Даша є доволі стійкою морально, тож цілком здатна тут вдосконалюватися. Її розвиток під керівництвом Лариси Нейланд проходить повільно, але вже заслужена перемога над Халеп у доробку є. Далі буде. Тільки б без травм.
А від нас, уболівальників, варто подякувати Даші за поточний ЮСО і сподіватися, що більші перемоги попереду.
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+13
Vik_77
Чомусь дуже поспішає... Ну нічого,ці два матчі в основній сітці зроблять її ще сильнішою. 20 років це лиш початок,ще є куди рости і вдосконалюватись
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+5
Александр Науменко
Не переймайся Даринко, у тебе все ще попереду. Подяка за емоціі, хай щастить.
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+5
Santk86
Как обидно, был шанс вернуться в игру, но невынужденные ошибки на тайбрейке все испортили. сегодня все ришила подача, Марино на порядок лучше подавала, 13 эйсов за два сета, так хорошо она давно не подавала. 
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+4
Michael Savchyn
все ж таки їй ще складно 5 підряд матч виграти
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+3
Александр Ад
дякую Даша, треба тобі ще працювати над грою біля сіткі,і над першою подачею.Будьмо сподиватися на краще.хай щастить!
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+3
Олександр Радченко
В первом сете Снігур была пасивная, а так победила Марино за счёт подачи 
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+3
Sashamar
Прикро те, що якби це був не Шолом, Даша б виграла. А канадка далі наступного кола не пройде, Шуай її зупинить.
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+2
Володимир Коваленко
Чому така різниця позавчора і СЬОГОДНІ ??? БУЛА МЛЯВА ТА НЕРІШУЧА
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0
Santk86
Подача в теннисе очень много значит, а у Даши ее нет, и навряд ли будет, а без нее большие турниры сложно выигрывать. 
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0
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Nick.Grabowski
Даша якась розслаблена чи незібрана під час певних геймів. В якійсь фрустрації. Якогось тонусу та агресивності не вистачало. 
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0
Nordenus
Ожидаемо. Победа над Халеп просто случайность.
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-8
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