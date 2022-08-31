Успех развить не удалось. Снигур уступила Марино во втором круге US Open

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№124 WTA) завершила выступления в основе Открытого чемпионата США.

Во втором круге украинка, которая преодолела сито квалификации, проиграла Ребекке Марино из Канады (№106 WTA).

US Open. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) – Ребекка Марино (Канада) – 3:6, 6:7(5)

После победы над Халеп многие ожидали от Даши очень успешного выступления и в последующих матчах, но на деле все оказалось не так радужно. Марино по своему стилю максимально неудобная соперница для Снигур, хотя и абсолютно топорная теннисистка. Но она может хорошо подавать, выигрывать много легких очков и активно давить на самое слабое место украинки – ее подачу.

Все это канадка делала вполне успешно, а Снигур не смогла отыграть не там уровне, который показывала ранее на турнире. Даша порой красиво разыгрывала комбинации, давала хорошие углы и мастерски меняли направление атак, но ошибок тоже было в достатке. Учитывая тот факт, что за счет подачи украинка не могла выигрывать солидное количество легких очков в несколько ударов, Даша постоянно находилась в роли отстающей.

В конце второго сета украинка заиграла более уверенно, а канадка начала ошибаться. Это позволило перевести второй сет на тай-брейк, но там лучшей была Ребекка.

Тем не менее, для Даши этот турнир прошел невероятно, она существенно обновит личное достижение в мировом рейтинге и в ближайшее время можеть побороться за попадание в первую сотню.

Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет равный.

В следующем круге Марино сразится против Чжан Шуай (№36 WTA).