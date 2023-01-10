Источник: Цыганков покинет Динамо уже до конца января

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал о дальнейшей судьбе хавбека «Динамо» Виктора Цыганкова:

«Виктор Цыганков покинет «Динамо» уже к концу этого месяца. Это оптимальный вариант для обеих сторон, которые не пришли к согласию в вопросе продолжения сотрудничества. Нынешний контракт игрок подписывал с условием, что это его последние 5 лет в Киеве, давая клубу время на трансфер. Непреклонен в своей позиции он и сейчас.

Все методы давления со стороны «Динамо» оказались недейственными. Чтобы не терять Цыганкова бесплатно летом, его готовы отпустить сейчас. За определенную компенсацию и обязательный процент последующей продажи. Я слышал о цифрах 10 млн евро + 30% next sale. При этом торги допускаются. Желание футболиста – уйти сейчас. За деньги. Так совесть будет чистой. Что дал на себе заработать. Хоть что-нибудь.

Претендентов на Цыганкова хватает, но это не ПСВ. Не «Андерлехт». При всем уважении к ним, но запросы по поводу клуба у хавбека значительно выше. Это Италия, Испания и Великобритания. Пока в этих странах есть клубы-средняки, которые заинтересованы в нем как свободном агенте. Насколько знаю я, дальше разговоров дело не заходит и до подписания каких-то соглашений еще далеко. А куда торопиться? Времени на принятие решения еще достаточно».