Источник: Цыганков покинет Динамо уже до конца января
По данным Игоря Бурбаса, футболист хочет уйти уже в зимнее межсезонье
Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал о дальнейшей судьбе хавбека «Динамо» Виктора Цыганкова:
«Виктор Цыганков покинет «Динамо» уже к концу этого месяца. Это оптимальный вариант для обеих сторон, которые не пришли к согласию в вопросе продолжения сотрудничества. Нынешний контракт игрок подписывал с условием, что это его последние 5 лет в Киеве, давая клубу время на трансфер. Непреклонен в своей позиции он и сейчас.
Все методы давления со стороны «Динамо» оказались недейственными. Чтобы не терять Цыганкова бесплатно летом, его готовы отпустить сейчас. За определенную компенсацию и обязательный процент последующей продажи. Я слышал о цифрах 10 млн евро + 30% next sale. При этом торги допускаются. Желание футболиста – уйти сейчас. За деньги. Так совесть будет чистой. Что дал на себе заработать. Хоть что-нибудь.
Претендентов на Цыганкова хватает, но это не ПСВ. Не «Андерлехт». При всем уважении к ним, но запросы по поводу клуба у хавбека значительно выше. Это Италия, Испания и Великобритания. Пока в этих странах есть клубы-средняки, которые заинтересованы в нем как свободном агенте. Насколько знаю я, дальше разговоров дело не заходит и до подписания каких-то соглашений еще далеко. А куда торопиться? Времени на принятие решения еще достаточно».
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Краще обходити стороною Динамо, Шахтар чи будь-яким інший олігархічний клуб. Ця вся "елітна" публіка взагалі втратила будь-які цивілізовані, людські норми поведінки.
Було дуже смішно про " 10 млн євро + 30% next sale." Суркіс в запою чи що? Які 10 мільйонів, Ігарь. Очнись. Тобі влітку за нього такі гроші ніхто не давав. Які ще 30% з перепродажу? Маліновського Аталанта ледь втюрила Марселю за 10 мільйоінв, а в нього ще півтора роки контракту і він кращий гравець, який себе показав у Європі.Циганков це як Коваленко - чисто символічно за 800 тисяч може і накинуть. Але розумний клуб просто почекає ще 4 місяці і візьме на халяву.Капець Суркіс смішний. Все ніяк не змириться і сподівається на якесь чудо.