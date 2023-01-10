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  4. Источник: Цыганков покинет Динамо уже до конца января
Украина. Премьер лига
10 января 2023, 21:21 | Обновлено 10 января 2023, 22:39
4418
12

Источник: Цыганков покинет Динамо уже до конца января

По данным Игоря Бурбаса, футболист хочет уйти уже в зимнее межсезонье

10 января 2023, 21:21 | Обновлено 10 января 2023, 22:39
4418
12
Источник: Цыганков покинет Динамо уже до конца января
ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал о дальнейшей судьбе хавбека «Динамо» Виктора Цыганкова:

«Виктор Цыганков покинет «Динамо» уже к концу этого месяца. Это оптимальный вариант для обеих сторон, которые не пришли к согласию в вопросе продолжения сотрудничества. Нынешний контракт игрок подписывал с условием, что это его последние 5 лет в Киеве, давая клубу время на трансфер. Непреклонен в своей позиции он и сейчас.

Все методы давления со стороны «Динамо» оказались недейственными. Чтобы не терять Цыганкова бесплатно летом, его готовы отпустить сейчас. За определенную компенсацию и обязательный процент последующей продажи. Я слышал о цифрах 10 млн евро + 30% next sale. При этом торги допускаются. Желание футболиста – уйти сейчас. За деньги. Так совесть будет чистой. Что дал на себе заработать. Хоть что-нибудь.

Претендентов на Цыганкова хватает, но это не ПСВ. Не «Андерлехт». При всем уважении к ним, но запросы по поводу клуба у хавбека значительно выше. Это Италия, Испания и Великобритания. Пока в этих странах есть клубы-средняки, которые заинтересованы в нем как свободном агенте. Насколько знаю я, дальше разговоров дело не заходит и до подписания каких-то соглашений еще далеко. А куда торопиться? Времени на принятие решения еще достаточно».

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Комментарии 12
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Nick.Grabowski
Шановні батьки, якщо у вас є талановиті діти - їдьте кудись в Польщу або Німеччину, там в них буде більше шансів реалізувати свій футбольний потенціал в професійних футбольних академіях.
Краще обходити стороною Динамо, Шахтар чи будь-яким інший олігархічний клуб. Ця вся "елітна" публіка взагалі втратила будь-які цивілізовані, людські норми поведінки.  
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+3
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Алексей Ильин
Витя понял, что время идёт а воз и ныне там, особенно на фоне горячки по Мудрику. Если он и Мудрик уйдут и заиграют, для сборной Украины это будет огромный буст!
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+2
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anacreon
Короче ясно, що ніяких пропозицій по Циганкову так і нема. Як і не було до цих пір. Будуть надувати щоки, вкидати, що всі клуби світу інтересуються. І буде сидіти Циганков до літа. А там може якийсь середнячок на халяву і підбере. Але це не точно.
Було дуже смішно про " 10 млн євро + 30% next sale." Суркіс в запою чи що? Які 10 мільйонів, Ігарь. Очнись. Тобі влітку за нього такі гроші ніхто не давав. Які ще 30% з перепродажу? Маліновського Аталанта ледь втюрила Марселю за 10 мільйоінв, а в нього ще півтора роки контракту  і він кращий гравець, який себе показав у Європі.Циганков це як Коваленко - чисто символічно за 800 тисяч може і накинуть. Але розумний клуб просто почекає ще 4 місяці і візьме на халяву.Капець Суркіс смішний. Все ніяк не змириться і сподівається на якесь чудо.
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+1
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MrStepanovM .
Давай, Вітя! Хай щастить в новому клубі!
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0
Robert Monroe
Бурбас хоч читає, що сам пише? Циганков нібито залишить Динамо до кінця січня, але пропозицій немає. То як він піде вже в січні? Абсурд.
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0
donnerwetter
Мальчишник ДМБ будет у Бурбаса
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0
kadaad
Если уйдет из Динамо, будет идиотом. В Европе его быстро просто сломают, будет сидеть по больничкам.
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-4
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