Разгромила без шансов. Завацкая уверенно стартовала в квалификации Aus Open

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 309) в первом раунде квалификации Australian Open 2023 обыграла Еву Веддер (Нидерланды, WTA 221) в двух сетах за 1 час и 10 минут.

Australian Open 2023. Первый раунд квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Ева Веддер (Нидерланды) – 6:2, 6:3

Отметим, что единственный шанс для Веддер был во второй партии, когда она вернулась в игру со счета 0:3 и двух брейков, сделав счет 3:3. Однако и тут Катарина уверенно отыграла и закрыла соперницу.

В следующем раунде Завацкая встретится с Эрикой Андреевой из рф.