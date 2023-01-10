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Australian Open
10 января 2023, 06:56 | Обновлено 10 января 2023, 06:59
710
1

Разгромила без шансов. Завацкая уверенно стартовала в квалификации Aus Open

Украинка уверенно обыграла Еву Веддер

10 января 2023, 06:56 | Обновлено 10 января 2023, 06:59
710
1
Разгромила без шансов. Завацкая уверенно стартовала в квалификации Aus Open
Instagram. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 309) в первом раунде квалификации Australian Open 2023 обыграла Еву Веддер (Нидерланды, WTA 221) в двух сетах за 1 час и 10 минут.

Australian Open 2023. Первый раунд квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Ева Веддер (Нидерланды) – 6:2, 6:3

Отметим, что единственный шанс для Веддер был во второй партии, когда она вернулась в игру со счета 0:3 и двух брейков, сделав счет 3:3. Однако и тут Катарина уверенно отыграла и закрыла соперницу.

В следующем раунде Завацкая встретится с Эрикой Андреевой из рф.

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Катарина Завацкая Ева Веддер Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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Александр Ад
воть і молодчинка!
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