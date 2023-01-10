Шахтер все-таки может получить за Мудрика около 100 млн евро

Лондонский «Арсенал» и донецкий «Шахтер» продолжают переговоры относительно трансфера 22-летнего вингера «горняков» Михаила Мудрика.

Стороны действительно сблизились в оценках суммы отступных за игрока, однако, несмотря на сообщения о том, что «Шахтер» якобы снизил свои требования, украинский клуб все равно может получить за своего таланта около 100 миллионов евро.

В настоящий момент стороны активно обсуждают вопрос потенциальных бонусных выплат, и почти согласовали основную сумму сделки.

Ожидается, что переговоры продлятся в течение недели, и если все будет складываться удачно, то завершатся официальным заявлением о трансфере.

Несмотря на слухи о вероятном скором трансфере в «Арсенал», Михаил Мудрик в составе «Шахтера» отправился на зимний тренировочный сбор в Турцию.