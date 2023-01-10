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  4. Шахтер все-таки может получить за Мудрика около 100 млн евро
Украина. Премьер лига
10 января 2023, 16:22 |
1690
5

Шахтер все-таки может получить за Мудрика около 100 млн евро

Вопрос упирается в структуру платежей

10 января 2023, 16:22 |
1690
5
Шахтер все-таки может получить за Мудрика около 100 млн евро
shakhtar.com. Михаил Мудрик

Лондонский «Арсенал» и донецкий «Шахтер» продолжают переговоры относительно трансфера 22-летнего вингера «горняков» Михаила Мудрика.

Стороны действительно сблизились в оценках суммы отступных за игрока, однако, несмотря на сообщения о том, что «Шахтер» якобы снизил свои требования, украинский клуб все равно может получить за своего таланта около 100 миллионов евро.

В настоящий момент стороны активно обсуждают вопрос потенциальных бонусных выплат, и почти согласовали основную сумму сделки.

Ожидается, что переговоры продлятся в течение недели, и если все будет складываться удачно, то завершатся официальным заявлением о трансфере.

Несмотря на слухи о вероятном скором трансфере в «Арсенал», Михаил Мудрик в составе «Шахтера» отправился на зимний тренировочный сбор в Турцию.

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Михаил Мудрик Шахтер Донецк Арсенал Лондон трансферы УПЛ трансферы АПЛ трансферы
Источник Footmercato
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Комментарии 5
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Kain_X_Rain
А може не отримати нічого взагалі)
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0
Tatiana Tam
А може і не отримати. Як вже задовбала ця сага 
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0
Oleg
А може і не можуть.
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0
Фанькин кот
Дай то бог. Чтоб Мишка перешёл в топ клуб, в топ чемп. И заткнул поганые рты всем кукуянам, суркисятам, киприотам, фаням-шпротам ...
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-2
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