Источник: португальский гранд заинтересован в услугах Цыганкова

Хавбек «Динамо» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в Португалии.

По информации местного журналиста Бруно Андраде, португальский клуб-гранд «Порту» заинтересован в услугах полузащитника сборной Украины.

Контракт Цыганкова с «Динамо» истекает летом 2023 года. Игрок и клуб не пришли к согласию в вопросе продолжения сотрудничества.

Ранее в прессе сообщалось о возможном переходе Виктора Цыганкова в бельгийский «Андерлехт» или нидерландский ПСВ.

В текущем сезоне Виктор провел 13 матчей и забил 6 голов в УПЛ, а также 10 поединков и 3 мяча в еврокубках.