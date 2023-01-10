Источник: португальский гранд заинтересован в услугах Цыганкова
По информации Бруно Андраде, хавбек Динамо может перейти в «Порту»
Хавбек «Динамо» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в Португалии.
По информации местного журналиста Бруно Андраде, португальский клуб-гранд «Порту» заинтересован в услугах полузащитника сборной Украины.
Контракт Цыганкова с «Динамо» истекает летом 2023 года. Игрок и клуб не пришли к согласию в вопросе продолжения сотрудничества.
Ранее в прессе сообщалось о возможном переходе Виктора Цыганкова в бельгийский «Андерлехт» или нидерландский ПСВ.
В текущем сезоне Виктор провел 13 матчей и забил 6 голов в УПЛ, а также 10 поединков и 3 мяча в еврокубках.
FC Porto está de olho no extremo ucraniano Viktor Tsygankov. Foi oferecido e está num processo inicial de avaliação. Tem contrato com o Dínamo Kiev apenas até junho de 2023— Bruno Andrade (@brunoandrd) January 10, 2023
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