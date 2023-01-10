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Украина. Премьер лига
10 января 2023, 22:25 | Обновлено 10 января 2023, 22:38
1131
2

Источник: португальский гранд заинтересован в услугах Цыганкова

По информации Бруно Андраде, хавбек Динамо может перейти в «Порту»

10 января 2023, 22:25 | Обновлено 10 января 2023, 22:38
1131
2
Источник: португальский гранд заинтересован в услугах Цыганкова
ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Хавбек «Динамо» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в Португалии.

По информации местного журналиста Бруно Андраде, португальский клуб-гранд «Порту» заинтересован в услугах полузащитника сборной Украины.

Контракт Цыганкова с «Динамо» истекает летом 2023 года. Игрок и клуб не пришли к согласию в вопросе продолжения сотрудничества.

Ранее в прессе сообщалось о возможном переходе Виктора Цыганкова в бельгийский «Андерлехт» или нидерландский ПСВ.

В текущем сезоне Виктор провел 13 матчей и забил 6 голов в УПЛ, а также 10 поединков и 3 мяча в еврокубках.

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Динамо Киев трансферы Виктор Цыганков трансферы УПЛ Порту
Источник Twitter
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Комментарии 2
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Tasha19
От пішли чутки і по Циганкову.
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Maks23
О..эта утка уже по интересней..чем псв  и андерлехт..
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