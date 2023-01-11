Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Как Буффон ни старался. Интер в Кубке Италии обыграл Парму в овертайме
Кубок Италии
Интер Милан
10.01.2023, FT 2 : 1
Парма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
11 января 2023, 00:41 | Обновлено 11 января 2023, 01:57
319
1

Как Буффон ни старался. Интер в Кубке Италии обыграл Парму в овертайме

Нерадзурри пробились в четвертьфинал национального кубка

11 января 2023, 00:41 | Обновлено 11 января 2023, 01:57
319
1
Как Буффон ни старался. Интер в Кубке Италии обыграл Парму в овертайме
Getty Images/Global Images Ukraine. Буффон и Лаутаро

10 января в матче 1/8 финала Кубка Италии «Интер» обыграл «Парму» в овертайме со счетом 2:1.

За «Парму» весь матч отыграл знаменитый итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон.

На 38-й минуте хавбек Станко Юрич открыл счет для гостей. Лаутаро Мартинес спас хозяев поля от поражения, сравняв счет на 88-й минуте.

В овертайме на 110-й минуте защитник Франко Ачерби принес «Интеру» победу и путевку в четвертьфинал.

В 1/4 финала Кубка Италии «Интер» встретится с победителем пары «Аталанта» – «Специя».

Кубок Италии

1/8 финала, 10 января

Интер – Парма – 2:1 (д.в.)

Голы: Мартинес, 88, Ачерби, 110 – Юрич, 38

По теме:
Интер – Парма – 2:1. Зачем Буффон покусал мяч? Видео голов и обзор матча
Интер – Парма. Буффон – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Интер - Парма. Прогноз и анонс на матч
Парма Кубок Италии по футболу Джанлуиджи Буффон Интер Милан Лаутаро Мартинес Франческо Ачерби
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шовковский вернулся в Динамо, будет помогать Луческу
Футбол | 10 января 2023, 18:58 7
ОФИЦИАЛЬНО. Шовковский вернулся в Динамо, будет помогать Луческу
ОФИЦИАЛЬНО. Шовковский вернулся в Динамо, будет помогать Луческу

Легенда клуба будет работать в тренерском штабе

Знаменитый английский футболист прошлого может возглавить сборную Польши
Футбол | 10 января 2023, 22:49 0
Знаменитый английский футболист прошлого может возглавить сборную Польши
Знаменитый английский футболист прошлого может возглавить сборную Польши

Стивен Джеррард был уволен из английского клуба «Астон Вилла» в октябре

Андерлехт ведет переговоры с Цыганковым
Футбол | 10.01.2023, 16:59
Андерлехт ведет переговоры с Цыганковым
Андерлехт ведет переговоры с Цыганковым
Шахтер снизил свои требования по Мудрику
Футбол | 10.01.2023, 14:24
Шахтер снизил свои требования по Мудрику
Шахтер снизил свои требования по Мудрику
Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата
Футбол | 10.01.2023, 17:11
Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата
Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Макс Максов
Бляха, а так хотілося на Буффона в серії пенальті подивитись...)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Давно не встречались. Месси и Роналду вскоре сыграют друг против друга
Давно не встречались. Месси и Роналду вскоре сыграют друг против друга
09.01.2023, 12:15
Футбол
Помощь для Соледара. Генштаб отправил подмогу в самую горячую точку
Помощь для Соледара. Генштаб отправил подмогу в самую горячую точку
09.01.2023, 10:50 2
Война
Вышел Зина – пошли голы! Арсенал разгромил Оксфорд и попал на Ман Сити
Вышел Зина – пошли голы! Арсенал разгромил Оксфорд и попал на Ман Сити
09.01.2023, 23:59 2
Футбол
«Время против нас». Промоутер обеспокоился судьбой боя Усик — Фьюри
«Время против нас». Промоутер обеспокоился судьбой боя Усик — Фьюри
09.01.2023, 10:12 4
Бокс
Шахтер все-таки может получить за Мудрика около 100 млн евро
Шахтер все-таки может получить за Мудрика около 100 млн евро
10.01.2023, 16:22 6
Футбол
Малиновский – второй украинец в истории Марселя. Кто был первым?
Малиновский – второй украинец в истории Марселя. Кто был первым?
09.01.2023, 19:05 4
Футбол
Первый розыгрыш United Cup, непобедимый Джокович, успех Костюк и Володько
Первый розыгрыш United Cup, непобедимый Джокович, успех Костюк и Володько
09.01.2023, 06:30
Теннис
ФОТО. Австралийское лето. Костюк в купальнике нежится в лучах солнца
ФОТО. Австралийское лето. Костюк в купальнике нежится в лучах солнца
10.01.2023, 14:04
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности