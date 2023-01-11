Как Буффон ни старался. Интер в Кубке Италии обыграл Парму в овертайме

10 января в матче 1/8 финала Кубка Италии «Интер» обыграл «Парму» в овертайме со счетом 2:1.

За «Парму» весь матч отыграл знаменитый итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон.

На 38-й минуте хавбек Станко Юрич открыл счет для гостей. Лаутаро Мартинес спас хозяев поля от поражения, сравняв счет на 88-й минуте.

В овертайме на 110-й минуте защитник Франко Ачерби принес «Интеру» победу и путевку в четвертьфинал.

В 1/4 финала Кубка Италии «Интер» встретится с победителем пары «Аталанта» – «Специя».

Кубок Италии

1/8 финала, 10 января

Интер – Парма – 2:1 (д.в.)

Голы: Мартинес, 88, Ачерби, 110 – Юрич, 38