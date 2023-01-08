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Италия
08 января 2023, 21:31 | Обновлено 08 января 2023, 21:37
28
0

Интер - Парма. Прогноз и анонс на матч

Матч кубка Италии

08 января 2023, 21:31 | Обновлено 08 января 2023, 21:37
28
0
Интер - Парма. Прогноз и анонс на матч

10 января на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором «Интер» встретится с «Пармой». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

«Интер»

Клуб главным достижением последних лет закономерно считает чемпионский титул, взятый в позапрошлом сезоне. Но тогда и финансовые возможности были иные, и тренировал Антонио Конте. Впрочем, и результатами 2021/2022, уже при Симоне Индзаги, «нероадзурри» смогли добиться хорошего успеха. Да и сейчас итальянцы сумели выйти в плей-офф Лиги чемпионов, для чего нужно было потеснить «Барселону», набрав с ней 4 очка. С другой стороны, в Кальчо все-таки есть утрата позиций. В прошлом розыгрыше получилось чуть ли не до последнего бороться с «Миланом», который в итоге все-таки взял «скудетто». Сейчас там, кажется, потолком возможностей станет место в «лигочемпионском» квартете. Да, после паузы за счет гола Джеко победили «Наполи». Но сразу после этого ограничились только ничьей с дебютантом, «Монцей» - на 93-й минуте из-за автогола Думфриса!

«Парма»

Команда рискует застрять в Серии В. Она не так давно была середняком высшего дивизиона Италии, даже претендентом на еврокубки. Но пришедшие в проект американские инвесторы не угадали с приглашением наставника, причем неоднократно. В итоге «крестоносцы» сначала вывалились из Кальчо, а потом, несмотря на возвращение своей легенды, Буффона, закончили только на 12-м месте во 2-м дивизионе страны. Конечно же, на таком фоне прибавили при новом наставнике, Пеккье - это было несложно. Но задачей, конечно, была прямая путевка в Серию А, а для этого нужно финишировать не ниже 2-го места. В реальности же после 2-2 с «Венецией», в 19 турах, есть 27 очков, что позволяет идти на 6-й позиции. До заветной цели уже 9 баллов!

Статистика личных встреч

«Интер» имеет 5-матчевую серию без поражений. 2 раза фиксировали ничью, еще трижды, в том числе напоследок, весной 2021-го года, были победы «черно-синих».

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, конечно же, только победы «Интера». Но ему нужно еще экономить силы, уж очень плотный график. Ставим на «итого меньше 3,5 голов» c коэффициентом - 1,88 от Parimatch

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Источник Sport.ua
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