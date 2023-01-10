Интер – Парма. Буффон – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 января в 22:00 поединок 1/8 финала Кубка Италии
10 января пройдет матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором «Интер» сыграет против «Пармы».
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Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Интер – Парма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Стартовые составы: голкипер Джанлуиджи Буффон играет в основе команды гостей
Our Starting XI for #InterParma ⚫🔵— Inter (@Inter_en) January 10, 2023
Powered by @play_eFootball #CoppaItaliaFrecciarossa #ForzaInter pic.twitter.com/aXeRSSK75M
Here's how we line up tonight 💛💙#InterParma #CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/SSZCB4eURV— Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) January 10, 2023
События матча
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