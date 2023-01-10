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Парма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
10 января 2023, 21:45 | Обновлено 10 января 2023, 22:49
368
0

Интер – Парма. Буффон – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 января в 22:00 поединок 1/8 финала Кубка Италии

10 января 2023, 21:45 | Обновлено 10 января 2023, 22:49
368
0
Интер – Парма. Буффон – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

10 января пройдет матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором «Интер» сыграет против «Пармы».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Интер – Парма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы: голкипер Джанлуиджи Буффон играет в основе команды гостей

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События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Парма.
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Кубок Италии по футболу Интер Милан Парма смотреть онлайн Джанлуиджи Буффон
Источник Sport.ua
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