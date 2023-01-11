Интер Милан

Во вторник, 10 января, состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии по футболу между «Интером» и «Пармой». Игра завершилась в дополнительное время. Итоговый счет – 2:1 в пользу миланского клуба.

Отметим, что за «Парму» весь матч отыграл знаменитый итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон.

Кубок Италии. 1/8 финала, 10 января

Интер – Парма – 2:1 (д.в.)

Голы: Мартинес, 88, Ачерби, 110 – Юрич, 38