Кубок Италии
10.01.2023, FT 2 : 1
Италия11 января 2023, 02:10 | Обновлено 11 января 2023, 02:16
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Интер – Парма – 2:1 (д.в.) Зачем Буффон покусал мяч? Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии
11 января 2023, 02:10 | Обновлено 11 января 2023, 02:16
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Во вторник, 10 января, состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии по футболу между «Интером» и «Пармой». Игра завершилась в дополнительное время. Итоговый счет – 2:1 в пользу миланского клуба.
Отметим, что за «Парму» весь матч отыграл знаменитый итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон.
Кубок Италии. 1/8 финала, 10 января
Интер – Парма – 2:1 (д.в.)
Голы: Мартинес, 88, Ачерби, 110 – Юрич, 38
События матча
110’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Интер Милан.
88’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Интер Милан.
39’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Парма.
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