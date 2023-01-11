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Италия
11 января 2023, 02:10 | Обновлено 11 января 2023, 02:16
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0

Интер – Парма – 2:1 (д.в.) Зачем Буффон покусал мяч? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии

11 января 2023, 02:10 | Обновлено 11 января 2023, 02:16
120
0
Интер – Парма – 2:1 (д.в.) Зачем Буффон покусал мяч? Видео голов и обзор
Twitter. Джанлуиджи Буффон

Во вторник, 10 января, состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии по футболу между «Интером» и «Пармой». Игра завершилась в дополнительное время. Итоговый счет – 2:1 в пользу миланского клуба.

Отметим, что за «Парму» весь матч отыграл знаменитый итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон.

Кубок Италии. 1/8 финала, 10 января

Интер – Парма – 2:1 (д.в.)

Голы: Мартинес, 88, Ачерби, 110 – Юрич, 38

События матча

110’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Интер Милан.
88’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Интер Милан.
39’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Парма.
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Кубок Италии по футболу Интер Милан Парма видео голов и обзор Джанлуиджи Буффон
Источник Sport.ua
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