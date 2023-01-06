Марез победил Челси, Канада выиграла хоккейный МЧМ, аукцион по Мудрику

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 5 января.

1. Сократили отставание от лидера. Манчестер Сити минимально обыграл Челси

Команда Хосепа Гвардиолы в четвертый раз подряд победила лондонский клуб

2A. Снова Кленовые. Канада обыграла Чехию в финале молодежного ЧМ по хоккею

Победа в овертайме, 20-й титул для сборной Канады

2B. Канадский Месси против вернувшихся в элиту чехов

Блогер Sport.ua Игорь Яслик анонсирует финал МЧМ по хоккею

3A. Арсенал не собирается участвовать в аукционе по Мудрику

«Канониры» не готовы платить за вингера любые деньги

3B. Японец вместо украинца. Арсенал нашел альтернативу Мудрику

Каору Митома заинтересовал руководство «канониров»

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Динамо Каргбо перешел в словенский Целе

Бельгиец официально перестал быть футболистом киевского клуба

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Майкон остается в Коринтиансе еще на один год

Бразильский клуб продлил аренду игрока донецкого «Шахтера»

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал левого полузащитника Зари

Максим Лунев снова будет работать под руководством Юрия Вернидуба

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец отдал Бобко в аренду Карпатам

Соглашение рассчитано до конца сезона

6A. Роналду избавился от своего агента? Стали известны подробности конфликта

Рикарду Регуфе заменил Жорже Мендеша

6B. Опередил Мбаппе и Бензема. Стал известен лучший игрок 2022 года

Лионель Месси забрал эту награду по версии IFFHS

7A. Будивельник одержал 4-ю победу подряд в ENBL и возглавляет группу

Киевский клуб выиграл у эстонской команды «Калев-Крамо» со счетом 84:76

7B. Прометей проиграл чемпионкам Чехии и потерял лидерство в Экстралиге

Подопечные Ивана Петкова в центральном матче тура уступили клубу «Простеев»

8A. Поклюка-2023. Джима заняла 19-е место в спринте

Выиграла первую в новом году гонку шведка Эльвира Эберг

8B. Киченок и Остапенко пробились в полуфинал турнира в Аделаиде

В парном разряде продолжает борьбу одна украинка

9. Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс

Его соперник Джарон Эннис – чемпионского уровня

10. 6 звезд футбола, которые становились чемпионами мира, не выходя на поле

Иногда, чтобы получить награду, вовсе не обязательно прилагать сверхусилия