Киченок и Остапенко пробились в полуфинал турнира в Аделаиде

Украинская теннисистка Людмила Киченок добыла еще одну победу на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде.



В матче 1/4 финала парного разряда в дуэте с Аленой Остапенко украинка обыграла тандем Екатерина Александрова / Чжан Шуай (Китай).



Аделаида. 1/4 финала парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Екатерина Александрова / Чжан Шуай – 5:7, 7:6(4), 10-7



Отметим, что в парном разряде в Аделаиде Людмила осталась последней из украинок. Ранее свои матчи проиграли Марта Костюк и Надежда Киченок.



Костюк продолжает борьбу в одиночном разряде, где вышла в 1/4 финала.