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WTA
05 января 2023, 10:30 |
308
2

Киченок и Остапенко пробились в полуфинал турнира в Аделаиде

В парном разряде продолжает борьбу одна украинка

05 января 2023, 10:30 |
308
2
Киченок и Остапенко пробились в полуфинал турнира в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок добыла еще одну победу на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде.

В матче 1/4 финала парного разряда в дуэте с Аленой Остапенко украинка обыграла тандем Екатерина Александрова / Чжан Шуай (Китай).

Аделаида. 1/4 финала парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Екатерина Александрова / Чжан Шуай – 5:7, 7:6(4), 10-7

Отметим, что в парном разряде в Аделаиде Людмила осталась последней из украинок. Ранее свои матчи проиграли Марта Костюк и Надежда Киченок.

Костюк продолжает борьбу в одиночном разряде, где вышла в 1/4 финала.

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Людмила Киченок Алена Остапенко Екатерина Александрова Чжан Шуай WTA Аделаида
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Sashamar
Тепер розподіл ролей зрозумілий  . Олена відповідає за майстерність, Людмила за нерви. Бо без Людмили сьогодні не Остапкін день: вранці примудрилася програти Бігу 11 геймів поспіль (втім Андреєску вчора програла 12 геймів поспіль і кому: Z - татарці ).
Але у півфіналі проти американок сьогоднішній номер створити себе складнощі, потім героїчно подолати не пройде.
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+2
Александр Ад
В кінці матчу Люда демонстративно не подала руку катьке,і грала весь матч з жовто-блакитной стрічкою на грудях.
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0
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