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WTA
04 января 2023, 03:59 | Обновлено 04 января 2023, 04:08
28
0

Надежда Киченок завершила выступления в паре на турнире WTA в Аделаиде

Украинка в дуэте с бельгийкой Кимберли Циммерманн проиграла японской паре

04 января 2023, 03:59 | Обновлено 04 января 2023, 04:08
28
0
Надежда Киченок завершила выступления в паре на турнире WTA в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде турнира WTA 500 в австралийской Аделаиде.

Киченок в паре с Кимберли Циммерманн из Бельгии на стадии 1/8 финала проиграла дуэту из Японии в составе Сюко Аояма и Ена Сибахара, который был посеян под 4-м номером.

Матч длился 1 час 17 минут и завершился в двух сетах.

WTA Аделаида. Парный разряд. 1/8 финала

Надежда Киченок (Украина) / Кимберли Циммерманн (Бельгия) – Сюко Аояма / Ена Сибахара (Япония) [4] – 4:6, 3:6

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Надежда Киченок WTA Аделаида Кимберли Циммерманн Сюко Аояма Ена Сибахара
Источник Sport.ua
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