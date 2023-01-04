Надежда Киченок завершила выступления в паре на турнире WTA в Аделаиде
Украинка в дуэте с бельгийкой Кимберли Циммерманн проиграла японской паре
Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде турнира WTA 500 в австралийской Аделаиде.
Киченок в паре с Кимберли Циммерманн из Бельгии на стадии 1/8 финала проиграла дуэту из Японии в составе Сюко Аояма и Ена Сибахара, который был посеян под 4-м номером.
Матч длился 1 час 17 минут и завершился в двух сетах.
WTA Аделаида. Парный разряд. 1/8 финала
Надежда Киченок (Украина) / Кимберли Циммерманн (Бельгия) – Сюко Аояма / Ена Сибахара (Япония) [4] – 4:6, 3:6
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