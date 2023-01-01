Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок выиграла парный матч в Аделаиде, Костюк проиграла
WTA
01 января 2023, 09:46 | Обновлено 01 января 2023, 09:48
450
0

Киченок выиграла парный матч в Аделаиде, Костюк проиграла

Надежда в следующей матче сразится с четвертыми сеяными

01 января 2023, 09:46 | Обновлено 01 января 2023, 09:48
450
0
Киченок выиграла парный матч в Аделаиде, Костюк проиграла
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинские теннисистки Марта Костюк и Надежда Киченок начали выступления в парном разряде турнира WTA 500 в Аделаиде.

Киченок в паре с Кимберли Циммерманн из Бельгии в первом круге обыграла тандем Хань Синьюнь / Вивиан Гайзен (Китай / Германия). В следующем раунде соперницами будут четвертые сеянные Сюко Аояма и Эна Сибахара (Япония).

Костюк в дуэте с египтянкой Майяр Шериф проиграла дуэту Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова.

Аделаида. Первый круг парного разряда

Надежда Киченок / Кимберли Циммерманн - Хань Синьюнь / Вивиан Гайзен – 7:5, 6:3
Марта Костюк / Майяр Шериф – Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова - 2:6, 3:6

Ранее Костюк уверенно выиграла финал квалификации в одиночном разряде.

По теме:
Костюк / Шериф – Кудерметова / Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Костюк уверенно выиграла финал квалификации на турнире в Аделаиде
Аделаида. Калинина пробилась в основу, где сыграет с Азаренко
Надежда Киченок WTA Аделаида Кимберли Циммерманн Хань Синьюнь Вивиан Гайзен Марта Костюк Майяр Шериф Вероника Кудерметова Людмила Самсонова
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Наср может подписать звездного форварда в пару к Роналду
Футбол | 31 декабря 2022, 15:05 0
Аль-Наср может подписать звездного форварда в пару к Роналду
Аль-Наср может подписать звездного форварда в пару к Роналду

Мауро Икарди может покинуть «Галатасарай»

Australian Open в Китае? Мельбурн может потерять в будущем турнир
Теннис | 30 декабря 2022, 19:51 1
Australian Open в Китае? Мельбурн может потерять в будущем турнир
Australian Open в Китае? Мельбурн может потерять в будущем турнир

Одни из главных претендентов – Шанхай и Сидней

Стала известна зарплата Роналду в Аль-Насре
Футбол | 31.12.2022, 11:23
Стала известна зарплата Роналду в Аль-Насре
Стала известна зарплата Роналду в Аль-Насре
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
Хоккей | 01.01.2023, 04:10
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
ЛИНЕКЕР: «Арсенал – реальный претендент, Артета сделал невероятную работу»
Футбол | 01.01.2023, 09:29
ЛИНЕКЕР: «Арсенал – реальный претендент, Артета сделал невероятную работу»
ЛИНЕКЕР: «Арсенал – реальный претендент, Артета сделал невероятную работу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик будет убегать, как маленький болван, всю ночь»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик будет убегать, как маленький болван, всю ночь»
30.12.2022, 14:37 10
Бокс
«Почему они вообще поддерживают россию». В Австралии обратились к ФИФА
«Почему они вообще поддерживают россию». В Австралии обратились к ФИФА
30.12.2022, 18:42 8
Футбол
Челси пытается перехватить Мудрика у Арсенала
Челси пытается перехватить Мудрика у Арсенала
30.12.2022, 22:34 16
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Усику легко не будет, но Фьюри может посыпаться»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Усику легко не будет, но Фьюри может посыпаться»
30.12.2022, 12:48
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
31.12.2022, 05:32
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Криштиану Роналду – игрок Аль-Насра
ОФИЦИАЛЬНО. Криштиану Роналду – игрок Аль-Насра
30.12.2022, 23:21 53
Футбол
Материал для СБУ. Ломаченко разместил антиукраинскую речь рашистского попа
Материал для СБУ. Ломаченко разместил антиукраинскую речь рашистского попа
31.12.2022, 21:25 51
Бокс
Скандал в Испании? Каталонский клуб разгневан из-за ситуации с Левандовски
Скандал в Испании? Каталонский клуб разгневан из-за ситуации с Левандовски
30.12.2022, 20:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности