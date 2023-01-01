Киченок выиграла парный матч в Аделаиде, Костюк проиграла
Надежда в следующей матче сразится с четвертыми сеяными
Украинские теннисистки Марта Костюк и Надежда Киченок начали выступления в парном разряде турнира WTA 500 в Аделаиде.
Киченок в паре с Кимберли Циммерманн из Бельгии в первом круге обыграла тандем Хань Синьюнь / Вивиан Гайзен (Китай / Германия). В следующем раунде соперницами будут четвертые сеянные Сюко Аояма и Эна Сибахара (Япония).
Костюк в дуэте с египтянкой Майяр Шериф проиграла дуэту Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова.
Аделаида. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Кимберли Циммерманн - Хань Синьюнь / Вивиан Гайзен – 7:5, 6:3
Марта Костюк / Майяр Шериф – Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова - 2:6, 3:6
Ранее Костюк уверенно выиграла финал квалификации в одиночном разряде.
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