Киченок выиграла парный матч в Аделаиде, Костюк проиграла

Украинские теннисистки Марта Костюк и Надежда Киченок начали выступления в парном разряде турнира WTA 500 в Аделаиде.



Киченок в паре с Кимберли Циммерманн из Бельгии в первом круге обыграла тандем Хань Синьюнь / Вивиан Гайзен (Китай / Германия). В следующем раунде соперницами будут четвертые сеянные Сюко Аояма и Эна Сибахара (Япония).



Костюк в дуэте с египтянкой Майяр Шериф проиграла дуэту Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова.



Аделаида. Первый круг парного разряда



Надежда Киченок / Кимберли Циммерманн - Хань Синьюнь / Вивиан Гайзен – 7:5, 6:3

Марта Костюк / Майяр Шериф – Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова - 2:6, 3:6

Ранее Костюк уверенно выиграла финал квалификации в одиночном разряде.