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  4. Костюк уверенно выиграла финал квалификации на турнире в Аделаиде
WTA
01 января 2023, 08:16 |
839
1

Костюк уверенно выиграла финал квалификации на турнире в Аделаиде

Марта разобралась с египтянкой Майяр Шериф

01 января 2023, 08:16 |
839
1
Костюк уверенно выиграла финал квалификации на турнире в Аделаиде
WTA. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№69 WTA) преодолела квалификацию на турнире WTA 500 в Аделаиде.

В финале отбора украинка переиграла Майяр Шериф (№52 WTA) из Египта, с которой выступит на этих соревнованиях в парном разряде.

Аделаида. Финал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Майяр Шериф (Египет) – 6:3, 6:1

Это была третья встреча теннисисток, Марта повела со счетом 2-1.

В первом круге основы Костюк встретится с обладательницей wild card Джейми Фурлис из Австралии (№162 WTA).

Также в основу пробилась и Ангелина Калинина.

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Марта Костюк WTA Аделаида Майяр Шериф
Источник Sport.ua
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