Костюк уверенно выиграла финал квалификации на турнире в Аделаиде

Украинская теннисистка Марта Костюк (№69 WTA) преодолела квалификацию на турнире WTA 500 в Аделаиде.



В финале отбора украинка переиграла Майяр Шериф (№52 WTA) из Египта, с которой выступит на этих соревнованиях в парном разряде.



Аделаида. Финал квалификации

Марта Костюк (Украина) – Майяр Шериф (Египет) – 6:3, 6:1



Это была третья встреча теннисисток, Марта повела со счетом 2-1.



В первом круге основы Костюк встретится с обладательницей wild card Джейми Фурлис из Австралии (№162 WTA).

Также в основу пробилась и Ангелина Калинина.