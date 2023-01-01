Костюк уверенно выиграла финал квалификации на турнире в Аделаиде
Марта разобралась с египтянкой Майяр Шериф
Украинская теннисистка Марта Костюк (№69 WTA) преодолела квалификацию на турнире WTA 500 в Аделаиде.
В финале отбора украинка переиграла Майяр Шериф (№52 WTA) из Египта, с которой выступит на этих соревнованиях в парном разряде.
Аделаида. Финал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Майяр Шериф (Египет) – 6:3, 6:1
Это была третья встреча теннисисток, Марта повела со счетом 2-1.
В первом круге основы Костюк встретится с обладательницей wild card Джейми Фурлис из Австралии (№162 WTA).
Также в основу пробилась и Ангелина Калинина.
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