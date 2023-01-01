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  4. Аделаида. Калинина пробилась в основу, где сыграет с Азаренко
WTA
01 января 2023, 08:05 |
825
1

Аделаида. Калинина пробилась в основу, где сыграет с Азаренко

Ангелина успешно преодолела сито квалификации

01 января 2023, 08:05 |
825
1
Аделаида. Калинина пробилась в основу, где сыграет с Азаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№39 WTA) уверенно преодолела квалификацию турнира WTA 500 в Аделаиде.

В финале отбора первая сеяная украинка в двух сетах переиграла Анну Бондар из Венгрии (№77 WTA).

Аделаида. Финал квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Анна Бондар (Венгрия) – 6:1, 6:1

Это был второй матч между теннисистками, украинка снова победила.

В первом матче основы Калинина сразится с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко (№26 WTA).

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Ангелина Калинина Анна Бондар WTA Аделаида
Источник Sport.ua
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