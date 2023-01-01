Аделаида. Калинина пробилась в основу, где сыграет с Азаренко

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№39 WTA) уверенно преодолела квалификацию турнира WTA 500 в Аделаиде.



В финале отбора первая сеяная украинка в двух сетах переиграла Анну Бондар из Венгрии (№77 WTA).



Аделаида. Финал квалификации

Ангелина Калинина (Украина) – Анна Бондар (Венгрия) – 6:1, 6:1



Это был второй матч между теннисистками, украинка снова победила.



В первом матче основы Калинина сразится с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко (№26 WTA).