Опередил Мбаппе и Бензема. Стал известен лучший игрок 2022 года
Лионель Месси забрал эту награду по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала лучшего футболиста по итогам 2022 год. Им был признан форвард сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Лионель Месси.
Звездный аргентинец по итогам голосования получил 275 очков и ушел в большой отрыв от ближайшего преследователя – Килиан Мбаппе (35 очков). Отметим, что тройку замкнул Карим Бензема, а в пятерке также оказались Лука Модрич и Эрлинг Холанд.
К слову, Месси выиграл награду лучшему игроку года по версии IFFHS в 12-й раз.
Топ-5 лучших футболистов по версии IFFHS:
- Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ») – 275 очков
- Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ») – 35 очков
- Карим Бензема (Франция, «Реал») – 30 очков
- Лука Модрич (Хорватия, «Реал») – 15 очков
- Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити») – 5 очков
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