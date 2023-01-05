Опередил Мбаппе и Бензема. Стал известен лучший игрок 2022 года

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала лучшего футболиста по итогам 2022 год. Им был признан форвард сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Лионель Месси.

Звездный аргентинец по итогам голосования получил 275 очков и ушел в большой отрыв от ближайшего преследователя – Килиан Мбаппе (35 очков). Отметим, что тройку замкнул Карим Бензема, а в пятерке также оказались Лука Модрич и Эрлинг Холанд.

К слову, Месси выиграл награду лучшему игроку года по версии IFFHS в 12-й раз.

Топ-5 лучших футболистов по версии IFFHS: