Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Опередил Мбаппе и Бензема. Стал известен лучший игрок 2022 года
Другие новости
05 января 2023, 08:58 |
1723
0

Опередил Мбаппе и Бензема. Стал известен лучший игрок 2022 года

Лионель Месси забрал эту награду по версии IFFHS

05 января 2023, 08:58 |
1723
0
Опередил Мбаппе и Бензема. Стал известен лучший игрок 2022 года
Twitter. Лионель Месси

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала лучшего футболиста по итогам 2022 год. Им был признан форвард сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Лионель Месси.

Звездный аргентинец по итогам голосования получил 275 очков и ушел в большой отрыв от ближайшего преследователя – Килиан Мбаппе (35 очков). Отметим, что тройку замкнул Карим Бензема, а в пятерке также оказались Лука Модрич и Эрлинг Холанд.

К слову, Месси выиграл награду лучшему игроку года по версии IFFHS в 12-й раз.

Топ-5 лучших футболистов по версии IFFHS:

  1. Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ») – 275 очков
  2. Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ») – 35 очков
  3. Карим Бензема (Франция, «Реал») – 30 очков
  4. Лука Модрич (Хорватия, «Реал») – 15 очков
  5. Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити») – 5 очков

По теме:
Челси - Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч
Челси – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Хосеп ГВАРДИОЛА: «Арсенал может набрать 100+ очков. Будет тяжело догнать»
Лионель Месси Килиан Мбаппе Карим Бензема Лука Модрич Эрлинг Холанд ПСЖ Реал Мадрид Манчестер Сити лучший игрок IFFHS
Источник IFFHS
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый трансфер УПЛ. Стало известно, сколько Днепр-1 выложил за новичка
Футбол | 04 января 2023, 18:11 1
Первый трансфер УПЛ. Стало известно, сколько Днепр-1 выложил за новичка
Первый трансфер УПЛ. Стало известно, сколько Днепр-1 выложил за новичка

За Пасича ориентировочно отдали 150 тысяч евро

Цуренко вышла в полуфинал 60-тысячника в Австралии, обыграв экс-украинку
Теннис | 05 января 2023, 07:00 0
Цуренко вышла в полуфинал 60-тысячника в Австралии, обыграв экс-украинку
Цуренко вышла в полуфинал 60-тысячника в Австралии, обыграв экс-украинку

Леся в трех сетах выиграла у Евы Лис

Интер – Наполи – 1:0. Красивый мяч Джеко. Видео гола и обзор матча
Футбол | 05.01.2023, 00:57
Интер – Наполи – 1:0. Красивый мяч Джеко. Видео гола и обзор матча
Интер – Наполи – 1:0. Красивый мяч Джеко. Видео гола и обзор матча
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Миротворец когда-то клеймил Елену Зеленскую»
Футбол | 04.01.2023, 14:59
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Миротворец когда-то клеймил Елену Зеленскую»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Миротворец когда-то клеймил Елену Зеленскую»
Король не для королевского клуба. Почему Пеле отказался переходить в Реал
Футбол | 04.01.2023, 13:03
Король не для королевского клуба. Почему Пеле отказался переходить в Реал
Король не для королевского клуба. Почему Пеле отказался переходить в Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аделаида. Калинина в боевом матче уступила экс-первой ракетке мира
Аделаида. Калинина в боевом матче уступила экс-первой ракетке мира
03.01.2023, 09:15 10
Теннис
Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира. Мбаппе обогнал Месси
Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира. Мбаппе обогнал Месси
04.01.2023, 09:15 4
Футбол
ФОТО. Легендарному Михаэлю Шумахеру исполнилось 54 года
ФОТО. Легендарному Михаэлю Шумахеру исполнилось 54 года
03.01.2023, 15:30 3
Авто/мото
ГУР Украины утверждает, что путин болен раком и скоро умрет
ГУР Украины утверждает, что путин болен раком и скоро умрет
04.01.2023, 20:25 3
Война
ВИДЕО. Луис Адриано не нужен, предложение по Мудрику, ставим на Арсенал
ВИДЕО. Луис Адриано не нужен, предложение по Мудрику, ставим на Арсенал
03.01.2023, 12:20
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
04.01.2023, 19:47
Хоккей
Билеты проданы. Роналду запретили дебютировать за Аль-Наср. Что случилось?
Билеты проданы. Роналду запретили дебютировать за Аль-Наср. Что случилось?
04.01.2023, 22:19 3
Футбол
Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
04.01.2023, 19:44 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности