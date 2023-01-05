6 звезд футбола, которые становились чемпионами мира, не выходя на поле

Победа на чемпионате мира, безусловно, является наиболее значимым и важным достижением в карьере любого футболиста-профессионала. Несмотря на огромную популярность клубных соревнований, именно мундиаль для сборных, который проводится раз в четыре года, остается не только невероятно популярным, но и самым ожидаемым событием для болельщиков, игроков, тренеров и, конечно же, спонсоров.

Впрочем, чтобы стать чемпионом мира порой вовсе не обязательно прилагать сверхусилия. Иногда для этого достаточно просто оказаться в финальной заявке на турнир, после чего можно даже не появляться на поле… Причем подобное случалось не только в карьере футболистов среднего уровня (Эрик Дурм со сборной Германии на ЧМ-2014 или Херонимо Рульи со сборной Аргентины на ЧМ-2022), но и в послужном списке куда более ярких личностей, которых можно смело называть звездами футбола…

Пепе (1958, 1962)

Бразилец Жозе Масия, более известный как Пепе, является признанной легендой Сантоса. В этой команде левый полузащитник провел всю профессиональную карьеру, и запомнился отменной результативностью, а также пятью победами в чемпионате Бразилии. До сих пор по количеству голов за Сантос Пепе уступает лишь феноменальному Пеле, а вот все остальные голеадоры Рыб находятся далеко позади этой легендарной парочки.

Неудивительно, что настолько талантливый и качественный игрок был востребован и в рядах национальной сборной. Пепе дважды попадал в заявку на триумфальные для Бразилии чемпионаты мира – в 1958-м и 1962-м. Однако в обоих случаях хавбеку так и не посчастливилось провести на мундиалях хотя бы минутку на поле… Причинами оба раза становились травмы – сперва Пепе повредил лодыжку, а через четыре года буквально в последний момент начал испытывать проблемы с коленом.

В итоге на чемпионатах мира за Бразилию играли другие футболисты, но Пепе получил свои два золота, и является одним из наиболее титулованных игроков в истории. Всего за Селесао он сыграл 34 поединка, в которых отличился 16 забитыми мячами. После завершения карьеры футболиста длительное время работал тренером, преимущественно на родине. На этом поприще также имел успехи, хотя не настолько яркие, как в бытность игроком. В 2004 году отошел от активной деятельности в футболе.

Ныне Пепе 87 лет, и он спокойно доживает отведенное ему на земле время, периодически получая абсолютно заслуженное уважение со стороны современных футболистов и функционеров.

Франко Барези (1982)

Итальянец Франко Барези является одним из наиболее известных и авторитетных центральных защитников в истории футбола. Он может похвастаться головокружительной карьерой в составе родного Милана, где отыграл с самой юности и до решения повесить бутсы на гвоздь. С Красно-черными Барези шесть раз становился чемпионом Италии и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов, став абсолютной легендой континентального футбола.

В 1982 году Барези со сборной Италии стал и чемпионом мира. Однако тогдашний наставник Скуадры Адзурры Энцо Беарзот предпочитал доверять место в составе другим исполнителям, а молодого Франко раз от раза оставлял на скамейке запасных. В итоге итальянцы добрались до финала, где одолели сборную ФРГ (3:1), но Барези на том триумфальном для его команды мундиале так и не провел ни минуты…

Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Барези (справа)

С Беарзотом отношения у Барези вообще не сложились, по причине чего защитник вообще не поехал на ЧМ-1986, а вот после смены главного тренера стал одной из ключевых фигур в национальной сборной. Однако ни на ЧМ-1990, ни на ЧМ-1994, участие в которых принимал Франко, Италии так и не удалось выиграть, хотя оба раза Скуадра Адзурра приближалась к триумфу достаточно близко – на домашнем мундиале взяла бронзу, а на турнире в США финишировала второй. Интересно также, что на ЧМ-1994 Барези был капитаном итальянской сборной, а в финале в серии послематчевых пенальти стал одним из трех футболистов Скуадры Адзурры, который не реализовал свою попытку…

Ныне Барези 62 года. С 2020-го он является вице-президентом родного для себя Милана.

Даниэль Пассарелла (1986)

Центральный защитник Даниэль Пассарелла являлся капитаном национальной сборной Аргентины, когда той удалось впервые стать чемпионом мира на домашнем мундиале 1978 года. Именно Пассарелла стал первым аргентинцем в истории, который взял в руки Кубок мира, что имеет определенное символическое значение для болельщиков бело-голубых.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Пассарелла (в нижнем ряду второй слева)

На ЧМ-1986 в Мексике, который также стал для аргентинцев триумфальным, и запомнился великолепной игрой Диего Марадоны, Пассарелла также был отобран тренерским штабом, но из-за несчастливой случайности так и не провел на том турнире ни одной минуты… Дело в том, что Пассареллу настиг приступ энтероколита, из-за чего он провел чемпионат мира не на поле, а в постели.

Что правда, в 1986-м у Пассареллы были крайне непростые отношения с Марадоной и главным тренером сборной Карлосом Билардо. Обоих защитник обвинял в том, что они делают все для того, чтобы Даниэль не играл. Как бы там ни было, но свою золотую медаль триумфатора ЧМ-1986 Пассарелла все-таки получил, что сделало его единственным аргентинцем, который дважды побеждал на мировых первенствах. Впоследствии сам защитник нередко подшучивал на эту тему – мол, у Аргентины есть 43 футболиста становившихся чемпионами мира, и 44 золотые медали. Естественно, эти изречения Пассарелла делал задолго до третьего триумфа Бело-голубых, который произошел на ЧМ-2022 в Катаре.

В настоящий момент Пассарелле 69 лет. После завершения карьеры футболиста Даниэль поработал тренером ряда команд, а с 2009 по 2013 годы был президентом фактически родного для него Ривер Плейта.

Роналдо (1994)

Бывший нападающий Барселоны, Интера, Реала и Милана Роналдо является одним из лучших футболистов в истории национальной сборной Бразилии. Всего за Селесао Феномен, как нередко величали форварда, провел 98 матчей, в которых отличился 62 забитыми мячами – это третий показатель в истории команды после Неймара и Пеле.

Впервые чемпионом мира Роналдо стал, когда ему было всего-навсего 17 лет. Юного таланта на ЧМ-1994 в виде аванса решил взять тогдашний наставник Селесао Карлос Алберто Паррейра, но вот шансов проявить себя коуч Роналдо так и не предоставил. Бомбардир не появился на поле ни разу, за что тренера бразильской сборной подвергли нещадной критике, зато Роналдо стал вторым в истории мирового футбола игроком, не достигшим 18-летия, который выиграл золото мундиаля. Первым, как нетрудно догадаться, был легендарный соотечественник Феномена Пеле…



Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо (справа) и капитан сборной Бразилии Дунга

Впоследствии Роналдо удалось сыграть куда более важную роль для сборной Бразилии на чемпионатах мира. В 1998-м он помог Селесао добраться до финала, где игра против Франции у южноамериканцев совершенно не пошла (0:3). А вот спустя еще четыре года, в 2002-м, Бразилия с Роналдо в составе все же выиграла мундиаль в Японии и Южной Корее, а ее топ-форвард оказался лучшим бомбардиром турнира (8 мячей), положив, среди прочего, дубль и в ворота немца Оливера Кана в финальном поединке.

Карьеру футболиста Роналдо завершил в 2011 году. Ныне ему 46 лет, и он является владельцем двух футбольных клубов – испанского Вальядолида, а также бразильского Крузейро, где когда-то начинал играть на профессиональном уровне.

Дида (2002)

На уже упомянутом выше ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее золотую медаль триумфатора, так и не сыграв ни одного матча, получил другой топовый футболист – вратарь Дида. На том турнире ворота Селесао защищал Маркос, который представлял Палмейрас, а вот Дида, имеющим контракт с Миланом, места в составе так и не нашлось.

Впрочем, можно смело утверждать, что Дида также сыграл важнейшую роль в том, что Бразилия все-таки выиграла в финале у Германии. Автор дубля Роналдо впоследствии признавался, что перед решающим поединком долго не мог заснуть, вспоминая неудачу четырехлетней давности, когда у него произошел приступ накануне матча с французами, и в главной баталии турнира форвард оказался не похож сам на себя. Боясь, что нечто подобное может повториться, Роналдо бродил по коридорам гостиницы, когда увидел, что Дида также не спит. В итоге вратарь помог нападающему морально разгрузиться, и тот в финале оказался совершенно неудержим.

«Я обнаружил, что наш запасной вратарь Дида не спит, и в итоге мы болтали около часа. Он был очень добр ко мне. Он отвлекал меня, потому что знал, что каждый раз, когда я вспоминаю финал 1998 года, я буду вспоминать те конвульсии. Мысль о том, что это произойдет снова, была моим самым большим страхом», - вспоминал в 2016 году Роналдо.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дида (№ 12)

Что касается Дида, то после триумфа на ЧМ-2002, его карьера стремительно взлетела. Он стал ключевым вратарем Милана, с которым выиграл две Лиги чемпионов, чемпионат Италии, Кубок Италии, Суперкубок Италии и два Суперкубка УЕФА. Завершил карьеру бразилец на родине, в конце 2015-го. До лета 2022-го 49-летний Дида входил в тренерский штаб Милана, где помогал Стефано Пиоли в работе с голкиперами.

Пепе Рейна (2010)

Испанского стража ворот Пепе Рейну, который является воспитанником Барселоны, возможно, и нельзя называть категоричной звездой мирового футбола, однако его карьера – это, безусловно, образец для подражания для многих молодых вратарей. Оказавшись невостребованным в родном клубе, Рейна перебрался в Вильярреал, где прекрасно зарекомендовал себя, и заслужил трансфер в Ливерпуль. После этого Пепе играл исключительно на топ-уровне – за Наполи, Баварию, Милан, Лацио…

В сборной Испании Рейна провел 36 матчей, причем дважды становился чемпионом Европы и один раз (в 2010-м) побеждал на чемпионате мира. Сыграть на том мундиале у Пепе шансов фактически не было, потому как в конкурентах у него были великолепный Икер Касильяс из Реала и надежный Виктор Вальдес из Барселоны, который, впрочем, также не сыграл на турнире в ЮАР ни одного поединка.

Getty Images/Global Images Ukraine. Пепе Рейна (в центре) вместе с партнерами по сборной Испании

Поговаривали, что роль Рейны в раздевалке сборной Испании была очень существенной. Пепе всегда находил отличные слова, чтобы вдохновить и поддержать товарищей по команде, и спустя годы те всегда вспоминали пламенные речи резервного вратаря, как нечто очень важное, поспособствовавшее триумфам Красной фурии.

В настоящий момент Пепе Рейне уже 40 лет, но он продолжает активную карьеру, имея контракт с Вильярреалом. В стан Желтой субмарины опытный страж ворот перешел летом 2022-го, подписав договор на один сезон, и пока непонятно, каким окажется решение Рейны, когда его трудовое соглашение завершится – решит ли он повесить перчатки на гвоздь, подумает над продлением сотрудничества с Вильярреалом, либо же предпочтет подыскать иной вариант, чтобы еще, как говорят футболисты, попылить.

Текст: meta.ua/sport