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Чемпионат Англии
Челси
05.01.2023, FT 0 : 1
Манчестер Сити
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Англия
05 января 2023, 23:58 | Обновлено 06 января 2023, 01:08
1224
5

Сократили отставание от лидера. Манчестер Сити минимально обыграл Челси

Команда Хосепа Гвардиолы в четвертый раз подряд победила лондонский клуб

05 января 2023, 23:58 | Обновлено 06 января 2023, 01:08
1224
5
Сократили отставание от лидера. Манчестер Сити минимально обыграл Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

​Английский футбол уже через считанные дни после завершения чемпионата мира-2022 в Катаре вызвался помочь болельщикам по всему миру вернуться к привычным для этого времени года баталиям на клубном уровне. И хотя знаменитый boxing day уже остался позади даже в контексте празднования Нового года, Премьер-лига все равно исключительно продолжала набирать обороты, и вместе с тем зрителям предоставлялась возможность наблюдать за противостояниями действительно высокого уровня.

И хотя лондонский «Челси» в текущем сезоне озабочен лишь тем, как не растерять хотя бы остатки собственной репутации участника борьбы за места в Лиге чемпионов УЕФА образца прошлого сезона, однако поединок команды Грэма Поттера против «Манчестер Сити» считался событием очень ответственным. Интересно, что именно эта пара команд довольно часто пересекается в этом футбольном году и еще два раза точно появится на наших телеэкранах до завершения сезона. Отчетная часть противостояния между «синими» и «горожанами» происходила на «Стэмфорд Бридж».

Какие бы тактические схемы не пытался построить коллектив хозяев перед началом этой игры, однако учесть фактор повреждений сразу у двух ключевых исполнителей линии атаки было фактически невозможно. Возглавлявший нападение «Челси» Кай Хаверц довольно быстро остался без поддержки Рахима Стерлинга из-за мышечного повреждения у последнего, а еще чуть позже по итогу столкновения с Джоном Стоунзом игру досрочно завершил Кристиан Пулишич. Поттер попытался положиться на Обамеянга, однако тот надежд не оправдал.

Чуть лучше пошла игра у Карни Чуквуэмеки, так как именно ему принадлежало попадание в левую стойку чужих ворот выстрелом со среднего расстояния на левом фланге атаки под завершение первого тайма. Между тем от «горожан» ожидали активного поведения и попытки навязать игру соперникам, но в итоге они повели себя довольно скромно и почти не создавали проблем для Кепы. Разве что Холанд мог пробить получше среди первой половины игры из правого фланга штрафной, но запустил мяч на трибуны.

После перерыва инициатива перешла в команду Хосепа Гвардиолы, которая за счет быстрых розыгрышей прижала соперников к чужой штрафной, и почти сразу ответила попаданием в перекладину с помощью удара головой от Аке во время одного из стандартов. Давление на ворота «пенсионеров» исключительно увеличивалось с течением времени, и в конце концов они пропустили свой гол. Грилиш и Марез, которые появились на поле в завершение полного часа игрового времени, создали забитый мяч для алжирца, который на дальней стойке замкнул прострел с левого фланга штрафной.

Свой лучший момент во втором тайме для того, чтобы повлиять на ход событий, «Челси» упустил незадолго до пропущенного мяча, когда паникой в защите гостей в центре чужих владений пытался воспользоваться Тиаго Силва, однако пробил мимо левой стойки. А уже после досадной неудачи в защите команда Поттера так и не нашла в себе сил для того, чтобы отыграться. Попытки лондонцев перейти к позиционному наступлению были слишком медленными, а низкая линия защиты от соперников под занавес игры не давала им использовать скоростных футболистов. В итоге произошло четвертое подряд поражение «синих» в очном противостоянии.

В следующем туре «Челси» будет ожидать гостевое лондонское дерби против «Фулхэма», а «Манчестер Сити» будет участвовать в выездном принципиальном поединке против «Манчестер Юнайтед».

Английская Премьер-лига. 19-й тур.

«Челси» – «Манчестер Сити» - 0:1

Марез, 64

Ковачич, 89, Кулибали, 90+4

«Челси»: Аррисабалага – Кукурелья, Силва, Кулибали, Аспиликуэта (Холл, 69) – Ковачич, Закария, Зиеш (Галлахер, 69) – Пулишич (Чуквуэмека, 22), Хаверц, Стерлинг (Обамеянг, 5, Жиро-Хатчинсон, 68).

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Канселу (Льюис, 46), Аке, Стоунз, Уокер (Аканджи, 46) – Гюндоган, Родри (Филлипс, 86), де Брюйне – Фоден (Грилиш, 60), Голанд, Б. Силва (Марез, 60).

Арбитр: Пол Тирни (Ланкашир, Англия).

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).

Удары (в створ): 8 (2) – 12 (3)
Угловые: 3 – 2
Оффсайды: 2 – 1.

ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Манчестер Сити).
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 5
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avk2307
А в чемпионате  следующая игра у МС с МЮ. А у Арсенала  с Тотенхемом
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+2
Gargantua
слабая игра
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+1
donnerwetter
ХЗ как у них там всё это устроено.  В том сезоне  первый матч года  тут же был 1:3.  А теперь 8 января эти же играют в Манчестере на кубок...  Как будто других команд нет. Но у МЮ так же было с Астон Виллой. Только в АПЛ сыграли и тут же они же в кубке....
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0
Mike000000
И стоило Челси,увольнять Тухеля? 10 очков от зоны лч.
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0
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