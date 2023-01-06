Челси – Манчестер Сити – 0:1. Марез принес победу. Видео гола и обзор матча

Вечером 5 января прошел матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречались «Челси» и «Манчестер Сити».

На 63-й минуте прострел от Джека Грилиша с левого фланга атаки на дальней стойке легко завершил Рияд Марез.

«Ман Сити» приблизился к лидирующему «Арсеналу» на расстояние в 5 очков.

АПЛ. 19-й тур. Лондон, 5 января

Челси – Манчестер Сити – 0:1

Гол: Рид Марез, 63

Видео гола и обзор матча