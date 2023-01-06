Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Манчестер Сити – 0:1. Марез принес победу. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Англии
Челси
05.01.2023, FT 0 : 1
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 января 2023, 01:00 | Обновлено 06 января 2023, 01:06
77
0

Челси – Манчестер Сити – 0:1. Марез принес победу. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 19-го тура Английской Премьер-лиги

06 января 2023, 01:00 | Обновлено 06 января 2023, 01:06
77
0
Челси – Манчестер Сити – 0:1. Марез принес победу. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 5 января прошел матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречались «Челси» и «Манчестер Сити».

На 63-й минуте прострел от Джека Грилиша с левого фланга атаки на дальней стойке легко завершил Рияд Марез.

«Ман Сити» приблизился к лидирующему «Арсеналу» на расстояние в 5 очков.

АПЛ. 19-й тур. Лондон, 5 января

Челси – Манчестер Сити – 0:1

Гол: Рид Марез, 63

Видео гола и обзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Манчестер Сити).
По теме:
ФОТО. Дарио Срна посетил матч АПЛ между Челси и Манчестер Сити
Кубок Испании. Шесть голов Атлетика. Бетис и Осасуна пробились в 1/8 финала
Сократили отставание от лидера. Манчестер Сити минимально обыграл Челси
чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Челси Челси - Манчестер Сити Рияд Марез видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Антонио КОНТЕ: «Кейн побьет все рекорды результативности в АПЛ»
Футбол | 05 января 2023, 19:23 7
Антонио КОНТЕ: «Кейн побьет все рекорды результативности в АПЛ»
Антонио КОНТЕ: «Кейн побьет все рекорды результативности в АПЛ»

Тренер «Тоттенхэма» – о лидере своей команды

Крутой камбек. Канада разгромила США и вышла в финал МЧМ по хоккею
Хоккей | 05 января 2023, 07:25 0
Крутой камбек. Канада разгромила США и вышла в финал МЧМ по хоккею
Крутой камбек. Канада разгромила США и вышла в финал МЧМ по хоккею

Канадцы обыграли американцев со счетом 6:2

Арсенал не собирается участвовать в аукционе по Мудрику
Футбол | 05.01.2023, 17:25
Арсенал не собирается участвовать в аукционе по Мудрику
Арсенал не собирается участвовать в аукционе по Мудрику
Стерлинг против Холанда. Стартовые составы на матч Челси и Ман Сити
Футбол | 05.01.2023, 21:30
Стерлинг против Холанда. Стартовые составы на матч Челси и Ман Сити
Стерлинг против Холанда. Стартовые составы на матч Челси и Ман Сити
Японец вместо украинца. Арсенал нашел альтернативу Мудрику
Футбол | 05.01.2023, 16:07
Японец вместо украинца. Арсенал нашел альтернативу Мудрику
Японец вместо украинца. Арсенал нашел альтернативу Мудрику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ГУР Украины утверждает, что путин болен раком и скоро умрет
ГУР Украины утверждает, что путин болен раком и скоро умрет
04.01.2023, 20:25 3
Война
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Миротворец когда-то клеймил Елену Зеленскую»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Миротворец когда-то клеймил Елену Зеленскую»
04.01.2023, 14:59 10
Футбол
Король не для королевского клуба. Почему Пеле отказался переходить в Реал
Король не для королевского клуба. Почему Пеле отказался переходить в Реал
04.01.2023, 13:03 1
Футбол
Роналду избавился от своего агента? Стали известны подробности конфликта
Роналду избавился от своего агента? Стали известны подробности конфликта
05.01.2023, 08:27
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
05.01.2023, 04:40
Биатлон
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
05.01.2023, 15:40 3
Бокс
Евгений КАРАСЬ: «Ломаченко враждебен Украине, но это не его решение»
Евгений КАРАСЬ: «Ломаченко враждебен Украине, но это не его решение»
04.01.2023, 18:20 3
Бокс
Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
04.01.2023, 19:44 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности