05.01.2023, FT 0 : 1
Англия06 января 2023, 01:00 | Обновлено 06 января 2023, 01:06
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Челси – Манчестер Сити – 0:1. Марез принес победу. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 19-го тура Английской Премьер-лиги
06 января 2023, 01:00 | Обновлено 06 января 2023, 01:06
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Вечером 5 января прошел матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречались «Челси» и «Манчестер Сити».
На 63-й минуте прострел от Джека Грилиша с левого фланга атаки на дальней стойке легко завершил Рияд Марез.
«Ман Сити» приблизился к лидирующему «Арсеналу» на расстояние в 5 очков.
АПЛ. 19-й тур. Лондон, 5 января
Челси – Манчестер Сити – 0:1
Гол: Рид Марез, 63
Видео гола и обзор матча
События матча
63’
ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Манчестер Сити).
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