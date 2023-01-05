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Челси
05.01.2023 22:00 - : -
Манчестер Сити
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Англия
05 января 2023, 00:33 | Обновлено 05 января 2023, 00:35
41
0

Челси – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура Английской Премьер-лиги

05 января 2023, 00:33 | Обновлено 05 января 2023, 00:35
41
0
Челси – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 5-го января, состоится поединок 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонский «Челси» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 22:00.

Действующие чемпионы Англии не могут позволить себе расслабляться, так как все еще отстают от лондонского «Арсенала» на восемь очков в турнирной таблице, и никакая одна игра в запасе не способна вмиг ликвидировать эту дистанцию. При этом, коллектив Хосепа Гвардиолы имеет свойство терять очки в матче против аутсайдера по типу «Эвертона» (1:1), пока прямые конкуренты отмечаются тем же самым во встрече против неожиданной третьей силы английского футбола в этом сезоне. И нет, в данном контексте речь идет не о «Челси», который на данный момент всего лишь десятый.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Манчестер Сити», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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