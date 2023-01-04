Челси - Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч

5 января на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 19-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Челси» встретится с «Манчестер Сити». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

«Челси»

Клуб за осенний отрезок если не провалился полностью, то уж точно выдал неудачные результаты. Вроде бы после прихода нового наставника, Грэма Поттера, получилось прибавить. Но если в Лиге чемпионов получилось выполнить задачу, пробиться в плей-офф, то в АПЛ на паузу «синие» пошли на фоне серии матчей без побед, за пределами зоны еврокубков. И заодно вылетев из Кубка Лиги. После Рождества «синие» смогли начать с «гроссмейстерских» 2-0 с «Борнмутом», причем Хаверц причастен к обоим голам. Но одновременно потеряли Риса Джеймса, что только вернулся из «лазарета». Но сразу после этого была новая потеря - 1-1 с новичком-аутсайдером, «Ноттингем Форест». Не удитвительно, что в Лондоне активно подписывают новичков - Бадиашиля уже оформили официально.

«Манчестер Сити»

Команда остается за спиной у «Арсенала» - это цена того, что на стартовом отрезке, кажется, не всегда получилось демонстрировать нужную концентрацию. В итоге к ноябрю «горожане» растеряли массу очков, отпустив «канониров» в отрыв. Так что сейчас вряд ли Гвардиоле нужно особенно настраивать своих футболистов - они и так понимают, что половина дистанции в АПЛ пройдено, а конкурент не спешит сдуваться. После паузы подопечные Пепа показали себя хорошо. Сначала они наконец-то выиграли у «Ливерпуля», в Кубке Лиги. Потом была уверенная, 3-1, победа над «Лидсом» на выезде... Но когда этого меньше всего ждали, с «Эвертоном», ухитрились закончить 1-1, причем забив первыми.

Статистика личных встреч

Последняя победа «Челси» пришлась на финал Лиги чемпионов 2021 года. После этого «Манчестер Сити» выиграл уже трижды. В том числе именно «горожане» выбили «аристократов» из Кубка Лиги, оформив 2-0 в ноябре.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что «Челси» что-то сможет показать даже дома. «Манчестер Сити» не потеряет очки дважды кряду - ставим на победу гостей с коэффициентом - 1,666 от Parimatch.