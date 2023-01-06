Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГВАРДИОЛА: «Он изменил ход игры. Это талант необыкновенный»
Чемпионат Англии
Челси
05.01.2023, FT 0 : 1
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 января 2023, 04:15 | Обновлено 06 января 2023, 04:29
808
0

ГВАРДИОЛА: «Он изменил ход игры. Это талант необыкновенный»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Челси»

06 января 2023, 04:15 | Обновлено 06 января 2023, 04:29
808
0
ГВАРДИОЛА: «Он изменил ход игры. Это талант необыкновенный»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола и Рико Льюис

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в матче 19-го тура Английской Премьер-лиги:

«Всегда трудно приезжать сюда, на «Стэмфорд Бридж». В первом тайме все было неаккуратно, у нас не было ритма. Мы показали себя с лучшей стороны во втором тайме.

Но мы стали играть лучше, когда вышел Рико Льюис. У него есть способности и талант. Он изменил ход игры. Большинство игроков играют хорошо, но у него есть способность играть так, чтобы заставлять других играть лучше. Это талант необыкновенный.

Конечно, у «Челси» нет много высококлассных игроков из-за травм. Затем на первых минутах они потеряли Рахима Стерлинга, так что это было непросто. Но то, как мы играли в первом тайме, было нехорошо.

Отставание от Арсенала? Могло быть 7 очков, или 8, или 10. Но сейчас разрыв составляет 5 очков. Мы должны смотреть только на себя, но я должен признать: учитывая то, как они играют, «Арсенал» заслуживает того, чтобы быть лидером. Дело не только в очках, в в том, как они играют. Даже когда они проиграли «Ман Юнайтед» и сыграли вничью с «Ньюкаслом», качество и уровень их игры были очень хороши».

По теме:
ГРИЛИШ: «Я не представлял себе, как тяжело будет адаптироваться в Ман Сити»
ПОТТЕР: «Мы разочарованы поражением, но я доволен молодыми игроками»
Саутгемптон – Ноттингем Форест – 0:1. Видео гола и обзор матча
чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Челси Челси - Манчестер Сити Пеп Гвардиола Рико Льюис
Источник BBC
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Японец вместо украинца. Арсенал нашел альтернативу Мудрику
Футбол | 05 января 2023, 16:07 33
Японец вместо украинца. Арсенал нашел альтернативу Мудрику
Японец вместо украинца. Арсенал нашел альтернативу Мудрику

Каору Митома заинтересовал руководство «канониров»

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 января
Футбол | 06 января 2023, 02:35 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 января

Важные события во всех видах спорта

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 05.01.2023, 11:11
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
6 звезд футбола, которые становились чемпионами мира, не выходя на поле
Футбол | 05.01.2023, 18:44
6 звезд футбола, которые становились чемпионами мира, не выходя на поле
6 звезд футбола, которые становились чемпионами мира, не выходя на поле
Сократили отставание от лидера. Манчестер Сити минимально обыграл Челси
Футбол | 05.01.2023, 23:58
Сократили отставание от лидера. Манчестер Сити минимально обыграл Челси
Сократили отставание от лидера. Манчестер Сити минимально обыграл Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Билеты проданы. Роналду запретили дебютировать за Аль-Наср. Что случилось?
Билеты проданы. Роналду запретили дебютировать за Аль-Наср. Что случилось?
04.01.2023, 22:19 6
Футбол
Опередил Мбаппе и Бензема. Стал известен лучший игрок 2022 года
Опередил Мбаппе и Бензема. Стал известен лучший игрок 2022 года
05.01.2023, 08:58 2
Футбол
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Миротворец когда-то клеймил Елену Зеленскую»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Миротворец когда-то клеймил Елену Зеленскую»
04.01.2023, 14:59 10
Футбол
ШЕВЧУК: «Брат в российском плену потерял 30 кг. Это напоминает концлагерь»
ШЕВЧУК: «Брат в российском плену потерял 30 кг. Это напоминает концлагерь»
04.01.2023, 23:19 7
Футбол
Первый трансфер УПЛ. Стало известно, сколько Днепр-1 выложил за новичка
Первый трансфер УПЛ. Стало известно, сколько Днепр-1 выложил за новичка
04.01.2023, 18:11 1
Футбол
Крутой камбек. Канада разгромила США и вышла в финал МЧМ по хоккею
Крутой камбек. Канада разгромила США и вышла в финал МЧМ по хоккею
05.01.2023, 07:25
Хоккей
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
05.01.2023, 04:40
Биатлон
МЧМ по хоккею. Чехия в ярком овертайме выбила Швецию и вышла в финал
МЧМ по хоккею. Чехия в ярком овертайме выбила Швецию и вышла в финал
05.01.2023, 00:21
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности