ГВАРДИОЛА: «Он изменил ход игры. Это талант необыкновенный»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в матче 19-го тура Английской Премьер-лиги:

«Всегда трудно приезжать сюда, на «Стэмфорд Бридж». В первом тайме все было неаккуратно, у нас не было ритма. Мы показали себя с лучшей стороны во втором тайме.

Но мы стали играть лучше, когда вышел Рико Льюис. У него есть способности и талант. Он изменил ход игры. Большинство игроков играют хорошо, но у него есть способность играть так, чтобы заставлять других играть лучше. Это талант необыкновенный.

Конечно, у «Челси» нет много высококлассных игроков из-за травм. Затем на первых минутах они потеряли Рахима Стерлинга, так что это было непросто. Но то, как мы играли в первом тайме, было нехорошо.

Отставание от Арсенала? Могло быть 7 очков, или 8, или 10. Но сейчас разрыв составляет 5 очков. Мы должны смотреть только на себя, но я должен признать: учитывая то, как они играют, «Арсенал» заслуживает того, чтобы быть лидером. Дело не только в очках, в в том, как они играют. Даже когда они проиграли «Ман Юнайтед» и сыграли вничью с «Ньюкаслом», качество и уровень их игры были очень хороши».