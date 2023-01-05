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Англия
05 января 2023, 17:25 | Обновлено 05 января 2023, 17:30
1469
10

Арсенал не собирается участвовать в аукционе по Мудрику

«Канониры» не готовы платить за вингера любые деньги

05 января 2023, 17:25 | Обновлено 05 января 2023, 17:30
1469
10
Арсенал не собирается участвовать в аукционе по Мудрику
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

«Арсенал» не собирается участвовать в аукционе по украинскому вингеру «Шахтера» Михаилу Мудрику и не готов подписывать его любой ценой. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

«Шахтер» пытается использовать интерес со стороны «Челси» как рычаг давления на «Арсенал» в переговорах, но «Канониры» не готовы платить за Мудрика более 70 – 75 миллионов евро. Ранее уже сообщалось о том, что «Арсенал» нашел альтернативу Мудрику в лице Каору Миотмы из «Брайтона».

Интерес «Челси» к Мудрику более чем серьезен. Ранее сообщалось о том, что «Синие» готовы перебить любое предложение «Арсенала».

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Арсенал Лондон Шахтер Донецк Михаил Мудрик трансферы Челси трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Источник Twitter
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Комментарии 10
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Alex1976
Что и требовалось доказать. Я еще в самом начале этой саги говорил, что Арсенал еще очень неплохое предложение сделал. Какие 100 млн??? Останется в Шахтере, потеряет мотивацию и по весне даже такого предложения не будет уже. 
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+3
Mike000000
Ну реально таких Мудрыков в многих командах с Португалии Нидерландов,Аргентины,Бразилии хоть жопой жуй.И просят за них далеко не по 100 лямов
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+2
Mike000000
А разве они готовы были платить 70-75 млн? Очнитесь трансферная стоимость Мудрыка 40 млн.О каких 80 или 100 млн идет речь?
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+2
Serhii P.
В результаті цих "ігор", ніхто його не купить, він залишиться в "Шахтарі".
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+2
Gargantua
а теперь еще выплывет, что никакой готовности "платить любую цену выше Арсенала" у Челси нет. А есть лишь взаимная игра. У Челси чтобы сбить цену на Фернандеса, а у Шахтера чтобы поднять цену Мудрика. 
А в результате старуха и корыто.
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0
Remark
Пора переименовать сайт в мудрик.юа
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0
donnerwetter
Вот и хорошо. Закрываем тему и пора вспомнить про Селезнёва. Где то он мелькал.
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-1
Vitaliy88
У результаті цього всього можливий такий самий варіант як і Ярмоленко з Динамо пересидить в УПЛ потім нічого не покаже в Европі. Реальна вартість Мудрика 50 мільйонів не більше
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-1
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