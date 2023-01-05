Арсенал не собирается участвовать в аукционе по Мудрику

«Арсенал» не собирается участвовать в аукционе по украинскому вингеру «Шахтера» Михаилу Мудрику и не готов подписывать его любой ценой. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

«Шахтер» пытается использовать интерес со стороны «Челси» как рычаг давления на «Арсенал» в переговорах, но «Канониры» не готовы платить за Мудрика более 70 – 75 миллионов евро. Ранее уже сообщалось о том, что «Арсенал» нашел альтернативу Мудрику в лице Каору Миотмы из «Брайтона».

Интерес «Челси» к Мудрику более чем серьезен. Ранее сообщалось о том, что «Синие» готовы перебить любое предложение «Арсенала».