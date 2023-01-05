Японец вместо украинца. Арсенал нашел альтернативу Мудрику

Лондонский «Арсенал» вскоре может выйти из борьбы за подписание таланта донецкого «Шахтера» и сборной Украины Михаила Мудрика.

В связи с высокой трансферной стоимостью и конкуренцией со стороны «Челси», руководство «канониров» рассматривает альтернативные варианты.

Возможной альтернативой Мудрику является японский вингер «Брайтона» Каору Митома, который подходит под игровой стиль Микеля Артеты.

В этом сезоне Митома забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу в 15 матчах. Transfermarkt оценивает японца в 8,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов превзойти любое предложение «Арсенала» по Мудрику.