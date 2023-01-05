Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Японец вместо украинца. Арсенал нашел альтернативу Мудрику
Англия
05 января 2023, 16:07 | Обновлено 05 января 2023, 16:11
1242
8

Японец вместо украинца. Арсенал нашел альтернативу Мудрику

Каору Митома заинтересовал руководство «канониров»

05 января 2023, 16:07 | Обновлено 05 января 2023, 16:11
1242
8
Японец вместо украинца. Арсенал нашел альтернативу Мудрику
Getty Images/Global Images Ukraine. Каору Митома

Лондонский «Арсенал» вскоре может выйти из борьбы за подписание таланта донецкого «Шахтера» и сборной Украины Михаила Мудрика.

В связи с высокой трансферной стоимостью и конкуренцией со стороны «Челси», руководство «канониров» рассматривает альтернативные варианты.

Возможной альтернативой Мудрику является японский вингер «Брайтона» Каору Митома, который подходит под игровой стиль Микеля Артеты.

В этом сезоне Митома забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу в 15 матчах. Transfermarkt оценивает японца в 8,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов превзойти любое предложение «Арсенала» по Мудрику.

По теме:
Форвард Динамо Каргбо перешел в словенский Целе
Альтернатива Цыганкову. ПСВ нацелился на японца из ЛАСКа
Барселона проявляет интерес к Фирмино
Арсенал Лондон Михаил Мудрик трансферы АПЛ трансферы трансферы УПЛ Шахтер Донецк Каору Митома
Источник Football London
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нет Роналду – нет игры. Вероятная дебютная игра КриРо за Аль-Наср отложена
Футбол | 05 января 2023, 14:59 0
Нет Роналду – нет игры. Вероятная дебютная игра КриРо за Аль-Наср отложена
Нет Роналду – нет игры. Вероятная дебютная игра КриРо за Аль-Наср отложена

Премьера португальца перенесена

Опередил Мбаппе и Бензема. Стал известен лучший игрок 2022 года
Футбол | 05 января 2023, 08:58 1
Опередил Мбаппе и Бензема. Стал известен лучший игрок 2022 года
Опередил Мбаппе и Бензема. Стал известен лучший игрок 2022 года

Лионель Месси забрал эту награду по версии IFFHS

Тянет время, как может. Адвокат Павелко сорвал судебное заседание
Футбол | 05.01.2023, 07:49
Тянет время, как может. Адвокат Павелко сорвал судебное заседание
Тянет время, как может. Адвокат Павелко сорвал судебное заседание
Первый трансфер УПЛ. Стало известно, сколько Днепр-1 выложил за новичка
Футбол | 04.01.2023, 18:11
Первый трансфер УПЛ. Стало известно, сколько Днепр-1 выложил за новичка
Первый трансфер УПЛ. Стало известно, сколько Днепр-1 выложил за новичка
Костюк обыграла русскую казашку, Роналду запретили дебютировать за Аль-Наср
Футбол | 05.01.2023, 06:00
Костюк обыграла русскую казашку, Роналду запретили дебютировать за Аль-Наср
Костюк обыграла русскую казашку, Роналду запретили дебютировать за Аль-Наср
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK1961
Вот честно: очень жаль мне Мудрика. Перед носом все время чем-то вкусным ржавый менеджмент дразнит - а в итоге поесть не дадут. Ну и получат голодного и злого. Он так носиться ради ваших хотелок уже не будет
Ответить
+2
Jakub Lukasz Salamaj
Ха. Пускай Ахметов теперь слюни пускает. Купят японца и похер на Мишу 
Ответить
+2
D.Lanskoy
Шикарный хав, давно на него обратил внимание. Ну а Мудрику не повезло, жаба давит не только сурка, как видно.
Ответить
0
Nick.Grabowski
Крім того ще продадуть 200-300 тис футболок Арсеналу в Японії + відкриють фірмовий магазин в Токіо + туристи з Японії прилетять в Лондон на матчі. Одні бонуси та можливості від такого трансферу. 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Добрий Кіт
Чи залишиться Арсенал без Мудрика в Прем'єр Лізі?
Ответить
0
Tatiana Tam
Чекайте, то ж вчора (04.01) Мудрик вже підписав контракт. Це виходить була неправда? 
Ответить
0
steelmaker
статистика впечатляет. Надо брать!
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Крутой камбек. Канада разгромила США и вышла в финал МЧМ по хоккею
Крутой камбек. Канада разгромила США и вышла в финал МЧМ по хоккею
05.01.2023, 07:25
Хоккей
Евгений КАРАСЬ: «Ломаченко враждебен Украине, но это не его решение»
Евгений КАРАСЬ: «Ломаченко враждебен Украине, но это не его решение»
04.01.2023, 18:20
Бокс
Король не для королевского клуба. Почему Пеле отказался переходить в Реал
Король не для королевского клуба. Почему Пеле отказался переходить в Реал
04.01.2023, 13:03 1
Футбол
ВИДЕО. Как Марта Костюк чемпионку Уимблдона обыграла
ВИДЕО. Как Марта Костюк чемпионку Уимблдона обыграла
04.01.2023, 16:43
Теннис
Какую команду возглавит Петраков после сборной Украины
Какую команду возглавит Петраков после сборной Украины
03.01.2023, 19:00 7
Футбол
Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира. Мбаппе обогнал Месси
Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира. Мбаппе обогнал Месси
04.01.2023, 09:15 4
Футбол
Чтоб шлангом не прикидывалась. Костюк обыграла русскую казашку в Австралии
Чтоб шлангом не прикидывалась. Костюк обыграла русскую казашку в Австралии
04.01.2023, 10:20 27
Теннис
Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
04.01.2023, 19:44 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности