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28 декабря 2022, 06:00 |
682
0

Ахметов не хочет продавать Мудрика, победа МЮ и Челси, что делать Цыганкову

Главные новости за 27 декабря на Sport.ua

28 декабря 2022, 06:00 |
682
0
Ахметов не хочет продавать Мудрика, победа МЮ и Челси, что делать Цыганкову
Twitter. Михаил Мудрик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 27 декабря.

1А. Арсеналу - отказать. Шахтер отклонил предложение по Мудрику
Однако переговоры продолжаются

1Б. Источник: Ахметов собирается продолжать торговаться с Арсеналом по Мудрику
Об этом в своем Telegram сообщил Игорь Бурбас

2. С одним Роналду разобрались. Португалец будет выступать за Реал
Криштиану Роналду-младший вернулся в академию мадридского клуба

3А. ПСВ рассматривает возможность подписания Цыганкова
Вингер «Динамо» – один из кандидатов на замену Гакпо

3Б. Севилья претендует на вингера Динамо Витиньо
Один из аутсайдеров текущего чемпионата Испании ищет усиления

4А. Все решили в первом тайме. Челси уверенно разобрался с Борнмутом
«Синие» у себя дома обыграли соперников со счетом 2:0

4Б. Не играли между собой 20 лет. Экс-игрок Шахтера помог МЮ обыграть гостей
«Красные дьяволы» выиграли у «Ноттингем Форест» со счетом 3:0

5. Шахтер нашел замену Матвиенко в хорватской Истре 1961
В сферу интересов «горняков» входит 19-летний Мауро Перкович

6. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты арендовали форварда Кривбасса
Алексей Хобленко продолжит карьеру во Львове

7. Молодежный ЧМ по хоккею. Вторая победа Швеции, успех Финляндии
Еще два матча состоялись на турнире в Канаде

8. Последний гвоздь в крышку гроба Европейской Суперлиги. Почему проект умрет?
Кажется, никаких перспектив на удачную борьбу с УЕФА и ФИФА у «раскольников» не осталось…

9. Australian Open снова с чемпионом. Джокович 27 декабря прилетит в Австралию
Новака допустят до соревнований

10. Между Суркисом и Гвардиолой. Что делать Цыганкову
Блогер Sport.ua – о ситуации, в которой оказался лидер «Динамо»

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Источник Sport.ua
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