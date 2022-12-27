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  4. Australian Open снова с чемпионом. Джокович 27 декабря прилетит в Австралию
Australian Open
27 декабря 2022, 11:05 |
254
1

Australian Open снова с чемпионом. Джокович 27 декабря прилетит в Австралию

Новака допустят до соревнований

27 декабря 2022, 11:05 |
254
1
Australian Open снова с чемпионом. Джокович 27 декабря прилетит в Австралию
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович 27 декабря прилетит в Австралию. Это подтвердил глава Tennis Australia Крэйг Тайли.

Отметим, что девятикратный чемпион австралийского мейджора в прошлом году был депортирован из Австралии из-за отказа проходить процедуру вакцинации. В прошлом году сообщали, що теннисисту запретят въезд в Австралию на три года.

«Мы очень хорошо образованная спортивная общественность, особенно те, кто приходит на теннис, они любят свой теннис, им нравится видеть величие, им нравится видеть отличный атлетизм, отличные матчи. И я очень уверен, что фанаты отреагируют так, как мы надеемся, и проявят к этому уважение», – прокомментировал допуск Джоковича до турнира Крэйг Тайли.

Australian Open стартует 16 января. В прошлом году чемпионом в мужском одиночном разряде стал Рафаэль Надаль.

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Australian Open 2023 Новак Джокович Крэйг Тайли
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Источник The Age
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Скорейшего вылета!!!
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